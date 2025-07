So fix, so cremig, so frisch: Kichererbsen-Zoodle-Salat mit Tahini-Dressing

Zoodles, also Zucchini-Nudeln, zubereitet als Salat statt mit warmer Soße? Ja, richtig. Der Kichererbsen-Zoodle-Salat mit Tahini-Dressing ist eine unserer neuesten Kreationen bei Leckerschmecker. Jetzt, wo die Temperaturen in die Höhe klettern, macht dieser Salat mit seinem herrlich erfrischenden Tahini-Dressing so richtig Spaß und schmeckt einfach nur köstlich!

Kalter Genuss: Kichererbsen-Zoodle-Salat mit Tahini-Dressing

Ich muss gestehen, so richtig habe ich rohe Zucchini erst kürzlich für mich entdeckt. Lange Zeit war mir nicht bewusst, dass man das vielseitige Gemüse auch roh essen kann. Dafür feiere ich den leicht nussigen Geschmack und die knackige Konsistenz des Sommerkürbisses nun umso mehr. Ich kann aktuell gar nicht genug kriegen von Rezepten mit rohen Zucchini.

Geht es dir ähnlich wie mir, was dein Wissen über Zucchini angeht? In unserer Warenkunde Zucchini erfährst du mehr über die Geschichte des Gemüseklassikers und natürlich, wie du Zucchini in der Küche vielseitig und lecker zubereiten kannst! In unserem Zucchini-Ratgeber verraten wir dir die besten Tipps zur Lagerung und Verarbeitung des Sommergemüses.

Für den Kichererbsen-Zoodle-Salat mit Tahini-Dressing verarbeiten wir die Zucchini zu eleganten Zoodles, die in ihrer Form an Spaghetti erinnern. Sie sehen nicht nur fantastisch aus, sondern können auch wunderbar das Tahini-Dressing aufnehmen; ähnlich wie eine Soße.

Damit der Salat auch sättigt, kommen Kichererbsen dazu. Die kleinen Kraftpakete sind aktuell in aller Munde. Mit ihrem nussigen, leicht buttrigen Aroma und ihrer festen Konsistenz bringen sie eine wunderbare Substanz in den Salat. Sie liefern außerdem eine Extraportion Protein und Ballaststoffe, die satt machen und dich den ganzen Tag über mit Energie versorgen.

Für noch mehr Frische, etwas Schärfe und einen kleinen Farbtupfer geben wir auch noch Kirschtomaten, klein gewürfelte Schalotten und frische Petersilie in den Kichererbsen-Zoodle-Salat mit Tahini-Dressing. Wer mag, schneidet auch noch ein paar getrocknete Tomaten oder geröstete Pinienkerne zum Salat. Wir halten das Rezept dieses Mal aber etwas puristischer.

Der beste Salat schmeckt nur halb so gut ohne leckeres Dressing! Zitronenzeste, Zitronensaft und Tahini, eine orientalische Sesampaste, sorgen in Kombination mit Sesamöl für ein extra cremiges Dressing. Zitrone verleiht einen herrlichen Frischekick, Tahini eine leicht nussige Note. Chiliflocken bringen noch etwas Extra-Würze. Perfekt zu den ebenfalls leicht nussigen, knackigen Zucchini, den Kichererbsen und den Kirschtomaten!

Dieser Kichererbsen-Zoodle-Salat mit Tahini-Dressing ist schnell gemacht, sieht sensationell aus und macht richtig gute Laune! So schmeckt frische Küche, die glücklich macht!

Habe ich dich mit meiner Begeisterung für rohe Zucchini anstecken können? Das freut mich sehr. Als Nächstes empfehle ich dir einen köstlichen Zucchini-Aufstrich aus dem rohen Sommergemüse, Avocado und Frischkäse. Kalte Zucchini-Nudeln mit Erdnuss-Sesam-Soße bringen einen Hauch Asian auf deinen Teller. Und wenn dir der Sinn nach noch einem Salat-Rezept steht, bereite doch einen Zucchini-Hähnchen-Salat zu.

Kichererbsen-Zoodle-Salat mit Tahini-Dressing Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Spiralschneider Zutaten 1x 2x 3x 3 Zucchini

2 Schalotten

200 g Kirschtomaten

60 g frische Petersilie

600 g Kichererbsen

2 Zitronen

60 g Tahini online z.B. hier 🛒

4 TL Sesamöl

2 EL Sojasoße

1 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Zucchini gründlich und schneide sie mit einem Spiralschneider zu Zoodles. Falls du keinen Spiralschneider hast, kannst du die Zucchini auch mit einem Sparschäler oder Messer in dünne Streifen schneiden.

Schäle die Schalotten und würfle sie fein. Wasche die Kirschtomaten und halbiere sie. Wasche die Petersilie ebenfalls, schüttle sie trocken und schneide sie fein. Gib die Kichererbsen in ein Sieb, spüle sie ab und lass sie gut abtropfen.

Wasche für das Dressing die Schale der Zitronen ab und presse den Saft aus. Gib die Zitronenschale, den Zitronensaft, das Tahini, das Sesamöl, die Sojasoße und die Chiliflocken in eine Schüssel. Verrühre alles gut, bis ein cremiges Dressing entsteht. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Vermische die Zoodles, Kirschtomaten, Schalotten, Kichererbsen und die gehackte Petersilie in einer großen Schüssel. Gieße das Dressing darüber und mische den Salat gründlich, sodass alles gleichmäßig bedeckt ist. Serviere den Salat frisch oder lass ihn für etwa 15 Minuten ziehen, damit sich die Aromen noch besser entfalten können. Guten Appetit!

