Kichererbsensuppe mit Paprika: macht satt und heizt ein

Von Suppen kann und werde ich nie genug bekommen. Von meiner Lieblings-Hülsenfrucht auch nicht. Und von dieser Kichererbsensuppe mit Paprika erst recht nicht! Sie ist lecker, das ist klar, sonst würde ich nicht so von ihr schwärmen. Aber sie tut auch deiner Gesundheit, deinem Geldbeutel und deiner knapp bemessenen Freizeit gut. Lange musst du nicht in der Küche stehen, und besondere Fähigkeiten brauchst du auch nicht. Nur guten Geschmack. Und den hast du schon mit dem Klicken auf dieses Rezept bewiesen.

Kichererbsensuppe mit Paprika bringt Farbe auf den Teller

Kichererbsen sind kleine Wunderwerke der Natur. Sie gehören zur Familie der Hülsenfrüchte und sind ein zentraler Bestandteil vieler traditioneller Gerichte weltweit, von Hummus im Nahen Osten über Currys in Indien bis hin zu dieser herzhaften Kichererbsensuppe. Was sie so besonders macht? Ihr beeindruckender Nährstoffgehalt.

Kichererbsen sind eine hervorragende Quelle für pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe. Das macht sie ideal für Vegetarier, Veganer und alle, die nach gesunden und sättigenden Alternativen zu tierischen Produkten suchen. Außerdem stecken sie voller Vitamine und Mineralstoffe, darunter Eisen, Zink, Folsäure und Magnesium. Doch auch Fleischesser sind herzlich dazu eingeladen, diese Kichererbsensuppe mit Paprika zuzubereiten!

Kichererbsen sind unglaublich vielseitig. Ob in Salaten, Eintöpfen, Aufläufen oder als Snack – sie lassen sich in unzähligen Varianten zubereiten. Ihr nussiger, leicht buttriger Geschmack macht sie zu einer perfekten Zutat in Suppen wie dieser. Die Kichererbsensuppe mit Paprika hat das Zeug dazu, zum Dauerbrenner auf deiner alltäglichen Speisekarte zu werden. Apropos Dauerbrenner: Wenn du magst, kannst du auch scharfe Paprika für dieses Rezept verwenden.

Besonders die spanische Küche liebt die Kombination von Paprika und Kichererbsen. Dieser deftige Kichererbsen-Eintopf mit Chorizo ist Beweisstück A. Damit kommen auch Fleischesser voll auf ihre Kosten. Eine schnelle Zucchini-Kichererbsen-Pfanne fügt sich in den hektischen Alltag problemlos ein. Und hast du die leckere Hülsenfrucht schonmal mit Nudeln probiert? In Italien ist Pasta e Ceci in aller Munde.