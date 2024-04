Nudeln mit Kichererbsen: So kochst du italienische Pasta e Ceci

Pasta e Ceci – Nudeln mit Kichererbsen – sind ein italienischer Klassiker, der hierzulande noch nicht so bekannt ist, wie es ihm zusteht. Suchst du nach einem schnellen und günstigen Abend- oder Mittagessen, ist dieses Gericht genau das richtige für dich. Es geht schnell und steckt voller Aroma. Komm mit in die Küche, wir zeigen dir, wie du es kochst.

Pasta e Ceci: Nudeln mit Kichererbsen als schnelles Feierabendgericht

Hast du schon mal Nudeln mit Hülsenfrüchten kombiniert? Das mag für dich erstmal so klingen, als würde man zwei Sättigungsbeilagen vermischen. Aber erstens ist es in Italien, wo diese Pasta e Ceci herkommen, nicht unüblich, zum Beispiel auch Pasta und Kartoffeln zu kombinieren und zweitens ist es viel zu lecker, um es nicht zu tun. Du brauchst dir keine Gedanken machen, was du zu den Nudeln isst, denn die Kichererbsen sind Soße und Geschmacksgeber in Einem.

Pasta e Ceci gibt es in Mittel- und Süditalien schon sehr, sehr lange. Ihr erste Erwähnung ist bereits auf etwa 35 v. Chr. zu datieren, als der römische Poet Horaz in seiner Sammlung an satirischen Gedichten darüber schrieb. Ein Gericht, das es so lange gibt, kann eigentlich nur gut sein. Und das sind diese Nudeln auf jeden Fall.

Für eine Pasta e Ceci brauchst du nur wenige Zutaten. Nudeln und Kichererbsen spielen hier die Hauptrolle. Besonders gut passen kleine Nudelsorten wie Ditalini, aber auch Rigatoni oder sogar Spaghetti schmecken gut. Zudem brauchst du Olivenöl, Knoblauch, Karotten und Petersilie. Würzen kannst du mit kräftigem Rosmarin oder Lorbeer. Alles in allem handelt es sich dabei um günstige Zutaten, weshalb Nudeln mit Kichererbsen als Vorzeigegericht der italienischen cucina povera, der „armen Küche“ gelten.

Pasta e Ceci sind perfekt an Abenden, die doch noch mal etwas kühler werden. Auch lässt sich das sämige Gericht gut vorkochen und am nächsten Tag mit ins Büro nehmen. Bestreue es mit etwas frischer Petersilie und geriebenem Parmesan und egal, wie stressig dein Tag ist, nach einem Teller Nudeln mit Kichererbsen geht es dir wieder gut!

Kichererbsen sind eine Zutat, die viele nur aus Hummus kennen. Zwar schmecken die kleinen Hülsenfrüchte darin gut, können aber noch so viel mehr. Sie eignen sich zum Beispiel perfekt als Zutat in diversen Curry-Gerichten, wie diesem Kichererbsen-Grünkohl-Curry. Auch backen kannst du mit ihnen, zum Beispiel das proteinreiche Kichererbsen-Brot mit Quinoa. In Snack-Laune? Dann ersetze deine Chips doch mal durch geröstete Kichererbsen.