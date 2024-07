Fingerfood, das es in sich hat: So machst du Kimchi Grilled Cheese

Ein Sandwich, gefüllt mit geschmolzenem Käse, ist schon eine tolle Sache. Noch besser ist es aber, wenn es neben dem Käse noch einen überraschenden Kick hat. Deshalb liebe ich Kimchi Grilled Cheese, das ich zu wirklich jeder Tageszeit essen könnte. Hier ist das Rezept!

Kimchi Grilled Cheese: Sandwich mit deftiger Füllung

Ich esse für mein Leben gern Käsesandwiches. Die knusprige Hülle und das zartschmelzende Innere sind das Comfort Food schlechthin und zaubern mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Irgendwann sah ich in einem Video auf YouTube, wie jemand das Sandwich vor dem Braten mit Kimchi füllte. Das musste ich probieren! Als leidenschaftlicher Kimchi-Fan habe ich immer ein Glas zu Hause. Also wurde das Ganze direkt ausprobiert. Seitdem ist Kimchi Grilled Cheese mein Lieblingssnack.

Kimchi Grilled Cheese besteht aus zwei Scheiben Weißbrot, am besten Sauerteigbrot, Butter, Käse und Kimchi. Bei letzterem handelt es sich um fermentiertes Gemüse aus Südkorea, das scharf, säuerlich und umami schmeckt. Nebenbei steckt Kimchi voll von Milchsäurebakterien und ist so nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Für das Sandwich eignet sich Kimchi, das schon etwas älter ist und dadurch mehr Säure gebildet hat.

Kimchi bekommst du fertig in jedem Asia-Supermarkt. Du kannst jedoch auch ganz einfach Kimchi selber machen und das Schärfe-Level genau nach deinem Geschmack anpassen.

Die Zubereitung von Kimchi Grilled Cheese ist ganz einfach: Buttere die Brotscheiben von beiden Seiten. Lege dann je ein bis zwei Scheiben Käse, am besten Cheddar oder Gouda, auf die Brote. Dann kommt etwas gehacktes Kimchi in die Mitte. Nun wird das Brot zusammengeklappt und dann in einer Pfanne bei mittlerer Hitze gebraten, sodass es außen knusprig und innen zartschmelzend ist. Achte darauf, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, sonst verbrennt es. Du kannst zwischendurch immer mal wieder auf das Sandwich drücken, um zu schauen, ob der Käse schon ausreichend geschmolzen ist.

Magst du es lieber klassisch? Dann bereite dir ein Grilled Cheese Sandwich mit Tomatensuppe zu. Dieses kannst du auch anders aufpeppen, beispielsweise als gegrilltes Käse-Schinken-Sandwich oder gegrilltes Käse-Spinat-Sandwich.