Kirsch-Cookies: sommerlicher Knusperspaß

Noch sind wir mitten in der Kirschsaison und das verlangt geradezu nach frisch gebackenen, knusprigen Kirsch-Cookies. Kuchen und Desserts mit der roten Steinfrucht kann schließlich jeder. Und grob gehackte Zartbitterschokolade sowie eine Prise Meersalzflocken machen diese Kekse zu einem köstlichen Highlight und einem Gebäck, das ab sofort einen festen Bestandteil in deiner Rezeptsammlung einnehmen wird.

Leicht zu backen: Kirsch-Cookies mit dunkler Schokolade und Meersalzflocken

Hast du eigentlich ein paar Lieblingskekse? Wenn nicht, dann haben diese fruchtigen Kirsch-Cookies definitiv das Zeug dazu. Von außen sind sie knusprig, von innen weich und soft. Die Kirschen sorgen für eine frische Note, während gehackte Schokoladenstückchen ein herbes Aroma hinzufügen. Highlight sind natürlich die Meersalzflocken, die oben drüber gestreut werden und für einen spannenden Kontrast sorgen.

Für die Kekse verwendest du am besten frische Kirschen, wenn sie Saison haben. Bekommst du keine, dann gelingen die Cookies auch mit gefriergetrockneten Früchten.

Beginne das Backen auch am besten damit, die Kirschen zu waschen, zu entsteinen und in kleinere Stücke zu schneiden. Die Schokolade hackst du in grobe Stücke. Danach vermengst du alle Zutaten wie im Rezept beschrieben für den Teig.

Hebe da vorsichtig die Kirschen und die Schokoladenstücke unter und teile mit einem Löffel einzelne Portionen ab und setze sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Die Kekse zerlaufen beim Backen etwas, weshalb sie etwa zwei Zentimeter Abstand zueinander haben sollten. Dann kommen sie auch schon in den Ofen.

Wenn die Ränder goldbraun und das Innere noch weich sind, sind sie fertig. Hole sie heraus, streue etwas Salz auf die noch warmen Kirsch-Cookies und lass sie auf dem Blech gut auskühlen. Sie härten erst im Abkühlungsprozess aus und würden sonst zerbrechen.

Kirsch-Cookies Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 27 Minuten Min. Portionen 20 Zutaten 1x 2x 3x 100 g entsteinte Kirschen

100 g Zartbitterschokolade grob gehackt

120 g weiche Butter

100 g brauner Zucker

50 g weißer Zucker

1 Ei Größe M

1 TL Vanilleextrakt

180 g Weizenmehl Type 405

1/2 TL Natron

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

Meersalzflocken zum Bestreuen Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche die Kirschen, entsteine sie und schneide sie in kleinere Stücke. Hacke die Schokolade in grobe Stückchen.

Vermenge Butter, braunen und weißen Zucker in einer Schüssel und rühre die Zutaten cremig. Gib das Ei und den Vanilleextrakt dazu und rühre es unter die Butter-Zucker-Mischung.

Vermische Mehl, Natron, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel. Gib die Mischung zur Butter-Zucker-Masse und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Hebe als nächstes die Schokoladenstücke und die geschnittenen Kirschen vorsichtig unter den Teig.

Trenne mit einem Esslöffel oder Eisportionierer 🛒 einzelne Teigstücke ab und setze sie mit Abstand zueinander auf das Backblech und drücke sie leicht flach.

Backe die Cookies 10–12 Minuten, bis die Ränder goldbraun und die Mitte noch etwas weich ist.

Nimm das Blech aus dem Ofen, streue sofort etwas Meersalz auf die warmen Cookies und lass sie auf dem Blech vollständig abkühlen. Bewahre sie danach luftdicht verschlossen in einer Dose auf.

