Unser liebstes Sommergebäck: gefüllte Erdbeer-Cheesecake-Cookies

Im Sommer steht süßes Gebäck nicht unbedingt bei vielen auf der Liste. Es wird oftmals durch Eis und kalte Speisen ersetzt und erst im Herbst wieder hervorgekramt. Doch das muss nicht so sein – es muss nur das richtige Rezept her. Zum Beispiel diese gefüllten Erdbeer-Cheesecake-Cookies, die saftige Fruchtstückchen mit einem flüssigen Kern kombinieren. Wie das geht? Das erfährst du hier.

Rezept für gefüllte Erdbeer-Cheesecake-Cookies

Cookies an sich sind schon fabelhaft. Das amerikanische Gebäck spart nicht an Zucker und Butter und bekommt dadurch im Ofen eine tolle Konsistenz – noch etwas weich, leicht klebrig, richtig chewy. So lieben wir Cookies. Noch besser wird es nur, wenn auch noch köstliche weitere Zutaten ins Spiel kommen. Im Fall dieser gefüllten Erdbeer-Cheesecake-Cookies sind das natürlich Erdbeeren, außerdem aber ein nach Vanille schmeckender, gesüßter Frischkäse, der im Ofen zerläuft und den Keksen eine cremige Füllung verleiht.

Aber die Zubereitung von gefüllten Cookies ist bestimmt aufwendig, oder? Nicht doch! Beginne zunächst damit, Frischkäse (natürlich Doppelrahmstufe, schließlich wollen wir uns richtig was Gutes gönnen), mit Puderzucker zu vermischen. Verteile die Masse dann in eine Eiswürfelform und lass sie gefrieren. Währenddessen mischst du einen Keksteig an und rührst Erdbeerstückchen unter. Auch diese Masse muss kurz durchkühlen.

Nach kurzer Wartezeit kannst du dann aber durchstarten. Portioniere den Teig gleichmäßig auf ein Backblech. Das geht am besten mit einem Eis- oder Cookieportionierer oder aber mit zwei Esslöffeln. Nun kommt der spaßige Teil: Drücke je einen Würfel gefrorene Frischkäsemasse in den Keksteig und bedecke ihn mit Teig. Das ist wichtig, damit die Füllung beim Backen nicht aus dem Keks herausläuft.

Im vorgeheizten Backofen brauchen die gefüllten Erdbeer-Cheesecake-Cookies nur etwa zehn bis zwölf Minuten. Sie sind perfekt, wenn sie an den Rändern ein wenig karamellisieren, in der Mitte aber noch etwas weich sind. Lass sie auf dem Backblech ankühlen, sodass sie etwas fest werden und lege sie dann auf ein Kuchengitter, bis sie komplett ausgekühlt sind. Oder du naschst den ersten Cookie noch warm. So oder so ein Hochgenuss!

Gefüllte Erdbeer-Cheesecake-Cookies Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 11 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 26 Minuten Min. Portionen 15 Stück Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Eiswürfelform aus Silikon

(z.B. dieser 🛒 1 Cookie-Portionierer Zutaten 1x 2x 3x Für die Frischkäsefüllung: 225 g Frischkäse zimmerwarm

60 g Puderzucker Für die Cookies: 460 g Weizenmehl

100 g Zucker

200 g brauner Zucker

225 g Butter weich

1 Ei

1 TL Vanilleextrakt

1 TL Backpulver

50 g Erdbeeren fein gewürfelt Zubereitung Rühre für die Frischkäsefüllung den zimmerwarmen Frischkäse mit dem Puderzucker in einer Rührschüssel cremig und glatt.

Verteile die Masse in einer Eiswürfelform. Stelle das Blech für ca. 30 Minuten ins Gefrierfach.

Für den Cookie-Teig, gib Mehl, beide Zuckersorten, Butter, das Ei, Backpulver und den Vanilleextrakt in eine Schale und verknete alles rasch zu einem Teig, bis sich alles gerade so verbindet. Hebe dann die Erdbeeren unter. Stelle den Teig für etwa 30 Minuten kalt.

Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Forme aus dem Teig mit einem Eisportionierer oder einem großen Löffel Kugeln. Drücke mit dem Daumen eine Mulde in jede Teigkugel und gib eine gefrorene Frischkäsekugel hinein.

Schließe den Teig um die Füllung und verschließe ihn gut, damit der Frischkäse beim Backen nicht ausläuft.

Lege die fertigen Teigkugeln auf das vorbereitete Backblech. Backe sie für 11–12 Minuten, bis die Kekse in der Mitte gerade eben durch sind.

Nimm die Kekse aus dem Ofen und lass sie 10 Minuten auf dem Blech abkühlen. Gib sie anschließend auf ein Gitter, damit sie vollständig abkühlen.

