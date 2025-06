Kindheit auf dem Teller: Kirsch-Crumble nach Omas Rezept

Ein Stück Kirsch-Crumble, serviert mit einer Kugel Vanilleeis und frischen Kirschen, ist für mich der Geschmack meiner Kindheit. Die Kombination aus süß, fruchtig und buttrig ist einfach unschlagbar und für mich totales Comfort Food. Backe diese Köstlichkeit unbedingt nach!

Omas Rezept für Kirsch-Crumble

Meine Liebe zu Kirsch-Crumble geht auf die Besuche bei meiner Oma zurück. Immer, wenn ich bei ihr war und sich, vor allem im Sommer, spontan noch jemand zum Nachmittagskaffee ankündigte, bereitete sie einen Kirsch-Crumble zu. Dafür ging sie zunächst entweder in den Garten, pflückte frische Kirschen, oder sie öffnete ihre riesige Vorratskammer und nahm zwei Gläser eingelegte Kirschen heraus.

Bei der Zubereitung der Streusel durfte ich manchmal helfen. Einmal verriet Oma mir ihre vermeintlich geheime Zutat, mit der ihre Streusel extra knusprig und krümelig wurden: Haferflocken. Heute weiß ich, dass das gar kein so geheimer Tipp ist. Damals fühlte ich mich aber wie die Größte, die ab sofort in Omas Backgeheimnisse eingeweiht war. Und habe heimlich immer ein paar Streusel genascht, bevor der Crumble in den Ofen kam.

Der Duft, der durch die Küche zog, wenn der Kirsch-Crumble gebacken wurde, ist unvergesslich. Es war, als würde die Zeit stillstehen, und alles war friedlich und warm. Zu dem Kirsch-Crumble servierte Oma immer Vanilleeis und frische Kirschen. Die Früchte hat sie mit einem bestimmten Messer halbiert, das mittlerweile in meinem Besitz ist, da meine Oma leider nicht mehr lebt.

Kirsch-Crumble erinnert mich daran, wie wertvoll diese gemeinsamen Momente waren. Heute backe ich das Rezept selbst und jedes Mal, wenn ich einen Kirsch-Crumble aus dem Ofen hole, fühlt es sich an, als wäre ein Stück meiner Kindheit zurück auf meinem Teller.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Crumble, also ein Dessert oder Gebäck, bei dem eine knusprige Streuselschicht Obst bedeckt, lässt sich natürlich auch mit jedem anderen Obst zubereiten. Backe noch schnell einen Rhabarber-Erdbeer-Crumble, bevor die Saison vorbei ist. Mit unserem Pfirsich-Crumble verarbeitest du ein weiteres, köstliches Steinobst. Für das nächste Picknick kannst du niedlichen Apple Crumble im Glas backen.

Worauf wartest du, schnapp dir dein Lieblingsobst, Mehl und die Geheimzutat Haferflocken und backe einen köstlichen Crumble!

Kirsch-Crumble Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien (ca. Ø 24 cm, z.B. diese hier 🛒 1 runde Auflauf- oder Backform Zutaten 1x 2x 3x 800 g Kirschen frisch oder Schattenmorellen aus dem Glas

1 Pck. Vanillezucker

1 EL Speisestärke

110 g Butter

80 g Zucker

130 g Weizenmehl Type 405

50 g Haferflocken

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Auflaufform ein. Falls du frische Kirschen verwendest, wasche, entstiele und entsteine sie zunächst. Solltest du auf Schattenmorellen aus dem Glas zurückgreifen, lasse sie gut abtropfen.

Mische die Kirschen in einer Schüssel mit dem Vanillezucker und der Speisestärke, damit die Flüssigkeit schön gebunden wird und verteile sie gleichmäßig in der eingefetteten Form.

Für die Streusel gibst du die Butter zusammen mit dem Zucker, dem Mehl, den Haferflocken und einer Prise Salz in eine zweite Schüssel. Knete alles mit den Händen oder einem Handmixer mit Knethaken, bis du eine krümelige, aber leicht zusammenhängende Streuselmasse hast. Am besten testest du mit den Fingern, ob die Konsistenz passt. Die Streusel sollten schön luftig, aber trotzdem krümelig sein.

Dann verteilst du die Streusel großzügig über den Kirschen und schiebst die Form für etwa 35 Minuten in den Ofen, bis die Streusel goldbraun und knusprig sind.

Lasse den Kirsch-Crumble kurz abkühlen, damit du dich nicht verbrennst, und genieße ihn noch warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.