Gönn dir was Süßes: perfekter Morgenstart für Naschkatzen

Diese Kirsch-Pancakes sind genau das richtige Frühstück, wenn du dir unter der Woche oder am Wochenende mal etwas Besonders gönnen möchtest. Du brauchst weder viele Zutaten, noch dauert ihre Zubereitung lange. So bleibt mehr Zeit für Genuss!

Rezept für Kirsch-Pancakes: nicht nur am Wochenende lecker

Vor allem am Wochenende nehme ich mir gerne mehr Zeit fürs Frühstück. Ob Eggs Benedict, French Toast oder ein außergewöhnliches Croissant-Sandwich: Hauptsache anders und lecker! Unter der Woche greife ich nämlich meistens zu Chiapudding, Joghurt mit Früchten und Granola oder getoastetem Brot mit dem, was mein Kühlschrank gerade so hergibt. Dabei gibt es noch so viele andere leckere, schnelle und unkomplizierte Frühstücksideen, die nur darauf warten, ausprobiert zu werden.

Blaubeer-Pancakes kennt so gut wie jeder. Doch was, wenn ich dir sage, dass sich die Blaubeeren ganz leicht austauschen lassen und dann etwas noch Köstlicheres entsteht? Dieses Rezept für Kirsch-Pancakes ist der Beweis.

Das Steinobst hat aktuell Saison. Da diese schneller wieder vorbei ist als du „Leckerschmecker“ sagen kannst, verlieren wir am besten keine Zeit bei der Zubereitung. Weiterer Vorteil: Umso schneller kannst du sie dir schmecken lassen.

Als Basis für die Kirsch-Pancakes rühren wir einen Buttermilch-Pancake-Teig zusammen. Dann heben wir nur noch die Kirschen unter. Dafür brauchst du Eier, Mehl, ein bisschen Vanille, Zucker, natürlich Buttermilch, ein bisschen Natron und Backpulver, damit sie schön luftig werden, Kirschen und Öl zum Ausbacken in der Pfanne.

Sobald die Pancakes fertig sind, kannst du sie auf Tellern anrichten. Ich serviere sie am liebsten mit etwas Puderzucker bestäubt und mit einem cremigen Vanillequark. Aber auch mit Nutella bestrichen oder einer kleinen Menge Ahornsirup schmecken sie ausgezeichnet!

Pancakes sind supervariabel. Perfekt, um sie auch mal mit anderem Obst zu kombinieren. Lass dir doch als nächste Apfel-Pancakes oder britische Pancakes mit Zitrone und Zucker schmecken. Wenn du auf der Suche nach einer etwas außergewöhnlicheren Variante bist, könnten diese Pancake-Mini-Muffins dein neuer Frühstücksfavorit werden.

Kirsch-Pancakes Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Kirsch-Pancakes: 250 g Kirschen

4 Eier

85 g Zucker

1 Vanilleschote z.B. hier erhältlich 🛒

400 ml Buttermilch

400 g Mehl Type 405

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

2-3 EL neutrales Öl zum Ausbacken Zum Servieren: Puderzucker

Vanillequark Zubereitung Wasche die Kirschen, entsteine sie (falls nötig), und stelle sie beiseite.

Trenne die Eier und schlage das Eiweiß steif.

Verrühre die Eigelbe in einer Schüssel mit Zucker und Vanilleextrakt, bis die Masse cremig ist.

Gib die Buttermilch dazu und rühre alles gut durch.

Mische das Mehl, Backpulver und Natron in einer separaten Schüssel. Siebe die Mischung nach und nach in die Buttermilch-Masse und rühre alles zu einem glatten Teig. Hebe den Eischnee und die Kirschen vorsichtig unter den Teig.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und gib portionsweise Teig hinein, um die Pancakes zu backen. Backe sie bei mittlerer Hitze, bis sie goldbraun sind, und wende sie dann.

Halte die fertigen Pancakes warm, während du den Rest ausbackst.

Bestäube die Pancakes mit Puderzucker und serviere sie mit Vanillequark.

