Mit diesem Kirschporridge wird jeder Morgen besser

Ein Porridge zum Frühstück ist immer eine gute Wahl, denn er schmeckt wunderbar cremig und versorgt dich mit allem, was du für einen guten Start in den Tag brauchst. Da der Haferbrei so vielseitig ist, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wie wäre es heute mal mit Kirschporridge?

Kirschporridge: leckeres Wohlfühlfrühstück

Die leckere Hafermahlzeit kommt ursprünglich aus Schottland. Hafer und Gerste waren die vorherrschenden Getreidesorten in Schottland, denn sie mögen ein nasskaltes Klima, das ganz typisch für das Land ist. Porridge galt im 18. Jahrhundert noch als „Arme-Leute-Essen“ und wurde nicht nur heiß gegessen, sondern auch abgekühlt und in Scheiben geschnitten serviert. Außerdem wurde es früher eher herzhaft mit etwas Butter und Salz gegessen.

Heutige Varianten sind zumeist süß, wie auch dieses Kirschporridge. Für die Zubereitung brauchst du nicht viele Zutaten: Haferflocken, frische oder tiefgekühlte Kirschen, Pflanzendrink oder Milch, etwas Honig, Kakaopulver und eine Prise Salz reichen aus, um dieses Gericht in wenigen Minuten auf den Tisch zu zaubern. Optional kannst du Nüsse oder Chiasamen ergänzen, um deinem Porridge etwas Crunch und noch mehr Nährstoffe hinzuzufügen.

Die Haferflocken sorgen für Energie und Ballaststoffe, die dich lange satt und zufrieden machen. Die Kirschen liefern wertvolle Vitamine und Antioxidantien. Der Kakao verleiht dem Haferbrei eine behagliche Note, die dich garantiert in Wohlfühlstimmung versetzt.

Probiere auch weitere köstliche Varianten: Honig-Bananen-Porridge, gebackenes Erdbeer-Porridge oder Apfel-Nuss-Porridge mit Zimt – für noch mehr Genuss!

Kirschporridge Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Kirschen frisch oder aus dem Glas

150 g Haferflocken zart

800 ml Pflanzendrink oder Milch

2 EL Kakaopulver

2 EL Honig

1 Prise Salz

gehackte Nüsse optional

Chiasamen optional Zubereitung Wasche die Kirschen, halbiere sie und entsteine sie. Verwendest du Kirschen aus dem Glas, lass sie abtropfen.

Koche die Haferflocken mit dem Pflanzendrink, Kakaopulver, Honig und Salz in einem Topf 🛒 auf. Lass das Porridge dann 10-15 Minuten köcheln.

Fülle je 1 EL Kirschen in eine Schale und gib dann 1 EL Porridge obendrauf. Wiederhole es so lange, bis die Schüsseln voll sind. Schließe mit den Kirschen ab.

Streue nach Belieben noch gehackte Nüsse oder Chiasamen über das Kirschporridge.

