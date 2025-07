Kennst du schon diesen Trick für glasklare Eiswürfel?

Kennst du das: In der Werbung klirren die glasklaren Eiswürfel im Glas, während jemand in Slow Motion das wohl erfrischendste Getränk überhaupt eingießt. Gerade, an einem heißen Sommertag, wenn einem die Schweißperlen fröhlich über die Stirn rollen, weckt ein solches Szenario existenzielle Sehnsüchte. Doch bevor du weiter in coolen Träumen schwelgen kannst, schießt dir ein Gedanke durch den Kopf: Wie um alles in der Welt bekommen die diese Eiswürfel so kristallklar und durchsichtig hin? Gute Frage, wir haben die Antworten! In diesem Artikel verraten wir dir, wie du klare Eiswürfel herstellen kannst.

Warum sind Eiswürfel oft trüb?

Zuerst einmal: Es liegt meistens nicht an deinen guten Absichten, sondern an Physik. Wenn Wasser gefriert, fängt es oben an, sich zu Eis zu verwandeln. Dabei wird Luft – ja, selbst in klarem Wasser sind winzige Luftbläschen – im Inneren eingeschlossen. Genauso landen Mineralien oder Verunreinigungen im Eis. Das Ergebnis? Undurchsichtige, matte Würfel.

Die Lösung? Wir reduzieren die Luft und „lenken“ das Einfrieren so, dass alles Unerwünschte an eine bestimmte Stelle wandert (oder gar nicht erst im Eis bleibt). Keine Sorge, das ist einfacher, als es klingt!

Klare Eiswürfel herstellen: so klappt’s

Der erste Schritt zu Eiswürfeln, durch die du fast hindurchsehen kannst, beginnt beim Wasser. Nein, du brauchst kein Mondwasser oder geheime Quellen aus den Alpen. Dennoch spielt die Wasserqualität eine entscheidende Rolle, wenn du klare Eiswürfel herstellen möchtest. Hierzulande hat es Trinkwasserqualität. Dennoch können schon ganz geringe Mengen an Trübstoffen, wie beispielweise normale Mineralien, dafür sorgen, dass die Eiswürfel beim Gefrieren ihre Durchsichtigkeit verlieren. Daher ist ein bisschen Vorbereitung nötig, bevor es in die Gefriertruhe geht:

Verwende am besten gefiltertes oder destilliertes Wasser.

Koche dein Wasser zweimal ab, um so viel Luft wie möglich zu entfernen. Lass es danach abkühlen.

Apropos perfekte Eiswürfel: Was dieses Jahr in den heißesten Bars der Stadt angesagt ist? Wir haben ein wenig recherchiert: Lies jetzt mehr zu den Cocktail-Trends 2025 und welche vier Drinks du diesen Sommer auf alle Fälle probieren musst.

Immer mit der Ruhe: langsames Einfrieren ist dein bester Freund

Das Geheimnis glasklarer Eiswürfel ist nicht nur, was du einfrierst, sondern auch wie. Die meisten von uns werfen Wasser in Plastikformen, drücken sie in den Gefrierschrank und sind dann überrascht, dass die Eiswürfel aussehen wie diffuse Murmeln.

Entscheidend ist, dass du dem Wasser genug Zeit zum Gefrieren gibst, wenn du klare Eiswürfel herstellen willst. Am besten funktioniert das bei höheren Temperaturen über eine längere Gefrierzeit, als bei einer schnellen Schockfrost-Therapie. Warum? Im Wasser eingeschlossen Luft und Gase können so besser entweichen, werden also während des Gefrierprozesses nicht eingeschlossen und eine Trübung wird verhindert.

Ab in die Box: auch die Gefrierrichtung spielt eine Rolle

Lege deine Eiswürfelformen in einen isolierten Behälter oder eine Kühlbox, auch eine Styropor-Box funktioniert, und gib sie dann in den Gefrierschrank. Die Isolierung sorgt ebenfalls dafür, dass das Wasser langsamer gefriert. Verwendest du zudem eine Abdeckung (zum Beispiel Alufolie), kannst du so auch Einfluss auf die Richtung beim Gefriervorgang nehmen! Statt von oben nach unten, gefrieren die Eiswürfel dann von unten nach oben. Überschüssige Luft und Gase können nach oben entweichen.

Klare Eiswürfel herstellen: was außerdem gut funktioniert

Verwende am besten Formen, die größere Eiswürfel ergeben. Aufgrund ihrer Größe gefrieren sie langsamer. Und wie wir bereits wissen, spielt die Zeit eine entscheidende Rolle.

Investiere in spezielle Formen für klare Eiswürfel 🛒. Diese sind mit einer eigenen Isolierschicht ausgestattet, die den Kühlbox-Effekt nachahmen.

Fazit: Jeder kann klare Eiswürfel herstellen – du auch!

Am Ende ist es eigentlich nur eine Frage der Vorbereitung und ein bisschen Hingabe. Filter dein Wasser, koch es vor, gefriere langsam, und voilà – deine Drinks bekommen das Upgrade, das sie verdient haben.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und das Beste? Jeder wird beeindruckt sein, wenn du sagst: „Ja, die Eiswürfel hab ich selbst gemacht.“ Ob in Cocktails, Limos oder einfach im Wasser – glasklare Eiswürfel machen einfach Spaß. Probier’s aus!

Nachdem du nun weißt, wie du klare Eiswürfel selber machen kannst, fehlen nur noch die passenden Drinks. Wir schlürfen uns aktuell am liebsten mit einem Solero-Cocktail, dem Lillet Orange Spritz oder einem Glas dieser brasilianischen Limonade durch den Sommer. Was wird dein neuer Lieblings-Drink?

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.