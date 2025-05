Cocktail-Trends 2025: Mit diesen 4 Drinks schlürfen wir uns durch den Sommer

Jedes Jahr am 13. Mai feiern Cocktail-Liebhaber weltweit den Welt-Cocktail-Tag. Ein Anlass, um die Mixer herauszuholen, neue Rezepte auszuprobieren und die Vielfalt der Cocktail-Kultur zu zelebrieren. Und was könnte da besser passen, als mal einen Blick auf aktuelle Trends und köstlichste Neuheiten für den Sommer 2025 zu werfen? Lass dich von den Ideen inspirieren und entdecke mit uns die erfrischendsten Cocktails für deinen Sommer.

Cocktail-Trends 2025: Das passiert hinter der Bar

Ganz gleich, ob Klassiker wie Aperol und Limoncello Spritz oder außergewöhnlichere Kreationen wie Flying Banana oder ein London Fog Cocktail: Wir bei Leckerschmecker gönnen uns auch gerne mal einen Drink – und scheuen uns auch nicht davor, immer wieder Neues zu probieren und ein bisschen zu experimentieren.

Anlässlich des Welt-Cocktail-Tags haben wir mal etwas nachgeforscht, welche Trends die Bar-Szene so bewegen. Darauf basierend haben wir einige Cocktail-Rezepte für dich zusammengestellt, die du diesen Sommer auf alle Fälle mal probieren solltest. Neugierig? Los geht’s!

Nachhaltigkeit und regionale Zutaten

Beim Obst und Gemüse achten viele von uns bereits darauf, lokale und regionale Produzenten und Hersteller zu unterstützen. Aber wie ist das eigentlich bei Spirituosen und anderen alkoholhaltigen Getränken? Die wenigsten von uns achten wahrscheinlich bewusst darauf. Doch das Thema Nachhaltigkeit und eine klimafreundliche Herstellung der Zutaten ist ein Trend, der auch die Bartender-Szene immer mehr bewegt.

Weniger importierte Ware, dafür mehr saisonale, lokale und biologisch angebaute Produkte – das ist das Motto, das nicht nur der Umwelt zugute kommt, sondern auch für ein intensiveres Geschmackserlebnis sorgt. Ob Kräuter aus dem eigenen Garten oder Spirituosen, Säfte und Sirups aus regionaler Herstellung – die Herkunft spielt eine immer wichtigere Rolle. Auch der Verzicht auf Plastik und die Nutzung von biologisch abbaubaren Materialien beim Servieren sind wichtige Aspekte, die zunehmend bedacht werden.

Weniger ist mehr: niedriger Alkoholgehalt

Der Dry January liegt ja schon wieder eine Weile hinter uns. Aber auch fernab von Detox-Challenges hat sich der Trend auf Alkohol zu verzichten oder weniger davon zu konsumieren durchgesetzt. Ganz gleich, ob wir auf einen gesünderen Lebensstil Wert legen oder einen achtsameren und bewussteren Alkoholkonsum anstreben: Sogenannte „Low-ABV-Drinks“ (lower alcohol by volume), also Cocktails mit niedrigem Alkoholgehalt, werden immer beliebter. Auch die Mocktail-Auswahl in den Bars wir zunehmend größer. Das finden wir super!

Sie bieten nämlich die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum genussvoll zu schlürfen, ohne am nächsten Morgen mit dem berüchtigten Kater rechnen zu müssen. Beliebte Komponenten wie Aperitifs, Sekt und kohlensäurehaltiges Mineralwasser und Soft Drinks helfen dabei, die Cocktails leicht, lecker und spritzig zu halten.

Innovative Präsentation: etwas fürs Auge

Wir alle wissen: Das Auge isst … äh, trinkt mit. Ein Cocktail soll nicht nur schmecken, sondern auch hübsch und eindrucksvoll aussehen. Immerhin spielt die visuelle Komponente eines Drinks ebenso eine wichtige Rolle, um das Gesamtpaket abzurunden. Das Ziel: alle Sinne ansprechen und unvergessliche Erlebnisse erschaffen, die über das reine Trinken hinausgehen.

Daher geht der Trend in 2025 immer mehr hin zu kreativen Präsentationen, die ins Auge stechen. Einige Bars setzen dies bereits um, und servieren ihre Drinks beispielsweise in ausgefallenen Gläsern oder außergewöhnlichen Gefäßen wie Mini-Badewannen oder Reagenzgläsern. Zudem spielen sie immer mehr mit Schichten und Farben, und binden bei der Präsentation ungewöhnliche oder interaktive Elemente wie Rauch oder essbaren Glitzer ein. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt – auch beim Selbstmixen zu Hause darfst du kreativ werden.

Ein Potpourri an Aromen

Ob Vanilleeis mit Olivenöl und Salz, Schokolade und Chili oder Ananas auf Pizza: Es gibt viele Geschmackskombinationen, die im ersten Moment ungewöhnlich und vielleicht nicht immer passend erscheinen. Darum geht’s jedoch unter anderem bei diesem Cocktail Trend 2025: das Experimentieren mit und die Fusion von verschiedenen Aromen, die man auf den ersten Blick nicht kombinieren würde.

Traditionelle Drinks und Geschmacksrichtungen werden mit neuen Einflüssen kombiniert. Gerade „Spicy Cocktails“ liegen in 2025 im Trend. Immer wieder wandern scharfe Zutaten wie Chili, Pfeffer oder Jalapeño in Drinks, ganz gleich, ob pur, als Sirup oder Infusion. Ebenfalls hoch im Kurs: florale Noten und Kräuter.

Agave im Rampenlicht: Cocktails mit Mezcal

Wenn es 2025 einen Spirituosen-Trend gibt, den man nicht verpassen darf, dann ist es definitiv Mezcal. Die rauchige Schwester des Tequilas hat ihren Weg aus den Flaschenregalen Mexikos in die Herzen von Cocktail-Enthusiasten rund um den Globus gefunden. Aber was macht Mezcal eigentlich so besonders?

Mezcal wird aus verschiedenen Agavenarten gewonnen, was ihm eine unglaubliche Vielfalt an Aromen verleiht. Von sanften, floralen Noten bis hin zu erdigen und rauchigen Akzenten – kein Mezcal gleicht dem anderen. Genau diese Geschmacksbreite sorgt für Spannung und Experimentierfreude hinter der Bar.

Die steigende Beliebtheit von Mezcal geht Hand in Hand mit dem allgemeinen Trend zu Authentizität und Herkunft. Viele kleine Destillerien in Mexiko produzieren Mezcal nach traditionellen Methoden, und dieser handwerkliche Ansatz verleiht jedem Schluck eine Geschichte.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unsere liebsten Sommer-Cocktails 2025: so mixt du sie nach

Natürlich haben wir uns auch auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Pinterest, TikTok und Co. umgeschaut und inspirieren lassen. Dabei sind wir immer wieder über den Peach Perfect Spritz gestolpert. Dieser soll nach dem Limoncello Spritz unserem geliebten Aperol Spritz Konkurrenz machen. Laut Pinterest Predicts 2025 könnte ebenso der Cherry Martini ein Drink sein, den wir auf der ein oder anderen Karte finden werden. Und Espresso-Martini oder andere Kreationen mit Kaffee stehen auch dieses Jahr weiter hoch im Kurs. Am besten probierst du dich aber selbst durch unsere Auswahl . Welcher Drink wird dein Lieblings-Sommer-Cocktail 2025?

Lavender Sour Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

6 cl Dry Gin online, z.B. diesen hier 🛒

3 cl Zitronensaft

4 cl Lavendelsirup selbst gemacht oder gekauft, z.B. online diesen hier 🛒

1 Eiweiß

Etwas getrocknete Lavendelblüten zum Garnieren Zubereitung Fülle einen Cocktailshaker mit Eiswürfeln.

Gib Gin, Zitronensaft, Lavendelsirup und Eiweiß in den Shaker.

Verschließe den Shaker fest und schüttle alles kräftig, bis der Shaker kalt ist.

Seihe den Cocktail in ein mit Eis gefülltes Glas ab.

Garniere den Drink mit getrockneten Lavendelzweigen oder -blüten und serviere den Lavender Sour.

Peach Perfect Spritz Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Pfirsich zum Dekorieren (optional)

6 cl Pfirsichlikör online, z.B. diesen hier 🛒

4 cl Zitronensaft

400 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

4 cl Himbeersirup online, z.B. diesen hier 🛒

Eiswürfel

1 Handvoll Himbeeren zum Dekorieren (optional) Zubereitung Halbiere und entkerne den Pfirsich. Schneide ihn in Scheiben.

Gib den Pfirsichlikör und den Zitronensaft in zwei Gläser. Füge 2-3 Pfirsichscheiben hinzu.

Fülle die Gläser mit Mineralwasser auf.

Gieße den Himbeersirup dazu.

Füge Eiswürfel hinzu und garniere das Ganze mit frischen oder gefrorenen Himbeeren.

Pickletini (Essiggurken-Martini) Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

10 cl Wodka online, z.B. diesen hier 🛒

6 cl Essiggurkenwasser

2 cl Wermut online, z.B. diesen hier 🛒

2 eingelegte Gurken zur Dekoration Zubereitung Fülle einen Cocktailshaker mit Eiswürfeln.

Gieße den Wodka, das Essiggurkenwasser und den trockenen Wermut hinzu.

Schüttele alles kräftig, bis der Mix gut gekühlt ist.

Sei den Inhalt des Shakers in zwei gekühlte Martini-Gläser ab.

Garniere jedes Glas mit einer eingelegten Gurke.

Serviere den Pickletini sofort und genieße ihn.

Spicy Margarita mit Jalapeño Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Limette

1 EL Tajín-Gewürzsalz findest du online, z.B. hier 🛒

1 frische Jalapeño

10 cl Mezcal online, z.B. diesen hier 🛒

5 cl Triple Sec oder Cointreau online, z.B. diesen hier 🛒

6 cl Limettensaft am besten frisch gepresst

2 cl Agavendicksaft

Eiswürfel Zubereitung Schneide eine Limette in Scheiben. Bereite zwei Margarita-Gläser vor, indem du die Ränder mit einer Limettenscheibe einreibst und dann in Tajín tauchst, um sie zu würzen.

Schneide die Jalapeño in Scheiben. Gib sie in einen Shaker und zerstampfe sie leicht mit einem Stößel, um die Schärfe freizusetzen.

Füge den Mezcal, Triple Sec oder Cointreau, Limettensaft und Agavendicksaft in den Shaker hinzu.

Fülle den Shaker mit Eiswürfeln und verschließe ihn. Schüttle alles gut durch, bis der Shaker außen kalt ist.

Fülle die vorbereiteten Gläser mit frischen Eiswürfeln.

Sei den Inhalt des Shakers durch ein Sieb in die Gläser.

Garniere die Margaritas mit Limettenscheiben und genieße sie sofort.

Du hast nun so richtig Lust bekommen, in die Kunst der Mixology einzutauchen? Dann probiere unbedingt mal unsere alkoholfreien Teatails auf Teebasis aus. Wir bei Leckerschmecker trinken außerdem aktuell gerne diesen Berry-Lime-Cocktail. Oder lass dir einen Granatapfel-Spritz schmecken. Für mehr Cocktail-Rezepte kannst du jederzeit unseren Koch-Bot fragen. Probier’s aus!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.