Teatails: Das sind die neuen Stars am Cocktail-Himmel

Hast du schon einmal was von Teatails gehört? Vermutlich nicht, den Namen solltest du dir aber trotzdem merken, denn wir von Leckerschmecker sind uns ziemlich sicher, dass sie die Erfrischung des kommenden Sommers werden und da ist es gut, schon mal ein Rezepte dafür parat zu haben. Denn wir alle wissen: Der Sommer kommt oft plötzlich und wer dann ohne Abkühlung in Form von leckeren Drinks dasteht, muss schwitzen.

Diese Teatails sind die beste Erfrischung für diesen Sommer

Wer dachte, Tee sei langweilig, der hat noch nie einen Teatail probiert. Tealtails sind nichts anderes als leckere Cocktails, die statt mit Alkohol und überzuckerten Sirups mit Tee zubereitet werden. Sie machen dabei nicht nur optisch mächtig Eindruck, sondern schmecken natürlich auch fantastisch und löschen ganz nebenbei deinen Durst. Schluss mit ödem Minz- oder Hagebuttentee, ab jetzt trinken wir nur noch Teatails!

Da es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Sommer uns wieder fest in Griff hat, hat unsere Köchin Adrianna vorsorglich schon mal ein paar erfrischende Kreationen auf Teebasis zubereitet. Und die kannst du alle ohne schlechtes Gewissen zu jeder Tageszeit wegschlürfen, denn unsere Teatails werden komplett ohne Alkohol zubereitet. Welchen mixt du dir zuerst?

Egal ob du Cocktails mit oder ohne Alkohol lieber magst und öfter mal zum Shaker greifst, eine die Investition in das passende Equipment lohnt sich in jedem Fall. Hier zeigen wir dir, was in eine gut ausgestattete Hausbar gehört.

Suchst du nach weiteren erfrischenden Getränken für den Sommer? Dann lass dir diesen ebenfalls alkoholfreien Limetten-Ananas-Mocktail nicht entgehen. Ein Klassiker in Sachen Genuss ist auch ein frisch gemixter Ipanema. Und soll es doch etwas mit Alkohol sein, dann greife zu diesem prickelnden Limoncello Gin Fizz.

Holunder-Limonade mit Klitorie-Tee Adrianna 3.67 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für den Tee: 2 TL Klitorie-Tee online zum Beispiel hier 🛒

1 Tasse heißes Wasser Für die Holunder-Lemonade mit Klitorie-Tee: 1-3 EL Holunderblütensirup

2 EL Zitronensaft

Eiswürfel nach Geschmack

1/2 Tasse Sprudelwasser

1 Tasse abgekühlter Tee

1 Zitronenscheibe für die Deko Zubereitung Gieße den Tee mit heißem Wasser auf und lass ihn dann abkühlen.

Fülle Holunderblütensirup, Zitronensaft und Eiswürfel in ein Glas und gieße mit dem Sprudelwasser und dem abgekühlten Tee auf. Dekoriere die Holunder-Lemonade mit Klitorie-Tee mit einer Zitronenscheibe und genieße ihn kalt.

Erdbeer-Rosmarin-Spritz Adrianna 2.37 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 100 ml Erdbeersaft alternativ: Erdbeerpüree, online zum Beispiel hier 🛒

1/2 Limette Saft

1 Zweig Rosmarin

Eiswürfel

150 ml kaltes Sprudelwasser

1 frische Erdbeere für die Deko

1 TL Honig oder Zuckersirup für die Süße Zubereitung Fülle Erdbeerpüree, Limettensaft, Rosmarinzweig und Eiswürfel in ein hohes Glas. Fülle mit den Sprudelwasser auf und dekoriere den Drink mit der frischen Erdbeere.

Holunderblüten-Limetten-Fizz Adrianna 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für die Eiswürfel: 2 TL Klitorie-Tee

1 Tasse heißes Wasser Für den Holunderblüten-Limetten-Fizz: 150 ml Holunderblütensirup

1/2 Limette Saft

200 ml kaltes Sprudelwasser

blaue Eiswürfel

frische Minzblätter für die Deko

Limettenscheiben für die Deko Zubereitung Gieße den Tee mit heißem Wasser auf und lass ihn anschließend abkühlen. Gieße ihn in eine Eiswürfelform 🛒 und stelle diese zum Frieren in den Gefrierschrank.

Fülle dann den Holunderblütensirup, Limettensaft und Eiswürfel in ein Glas und Gieße mit dem Sprudelwasser auf. Garniere den Cocktail mit der frischen Minze und den Limettenscheiben und genieße ihn sofort.

