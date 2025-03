Limetten-Ananas-Mocktail: der perfekte Drink zum Feierabend

Für viele gehört ein Drink zum Feierabend einfach dazu. Das muss aber nicht immer das Glas Wein oder Bier sein. Da Alkohol ohnehin die Schlafqualität negativ beeinflusst, schlürfen wir stattdessen genüsslich an einem frischen Limetten-Ananas-Mocktail. Der kommt ganz ohne Alkohol aus und schmeckt zudem fantastisch.

Fruchtig-frisch und ohne Alkohol: Limetten-Ananas-Mocktail

Egal, ob du einfach Lust auf ein leckeres Getränk zum Feierabend hast, mit exotischem Geschmack den Alltag für einen Moment hinter dir lassen möchtest oder nach einer Getränkebegleitung zum Abendessen suchst, der ideale Drink dafür ist dieser Limetten-Ananas-Mocktail. Der schmeckt nicht nur fruchtig-frisch und intensiv nach Ananas, sondern kommt auch ganz ohne Alkohol aus. So können selbst diejenigen, die sonst auf Alkohol verzichten möchten oder müssen, ohne Bedenken ein Glas mittrinken.

Für das Getränk brauchst du frische Ananas, Ananassaft, Limetten, Crushed Ice, Agavendicksaft und Kokoswasser. Schäle zuerst die Ananas und entferne den Strunk. Dann schneidest du das Fruchtfleisch in Stücke und gibst es in einen Mixer. Füge noch Limetten- und Ananassaft sowie Kokoswasser hinzu und mixe alle Zutaten gründlich durch. Ist dir das Getränk nicht süß genug, kannst du noch einen Schuss Agavendicksaft hinzufügen. Fülle Crushed Ice in ein Glas und gieße den gemixten Drink dazu. Wenn du magst, kannst du deinen alkoholfreien Cocktail noch mit Ananasstückchen dekorieren.

Tipp: Magst du das Getränk ein bisschen cremiger, dann ersetze das Kokoswasser durch Kokosmilch. Auch eine leicht scharfe Note steht dem Limetten-Ananas-Mocktail. Dafür gibst du ein Stückchen Ingwer mit in den Mixer. Für eine noch frischere Note kannst du einfach ein paar Minzblätter mit pürieren. Probiere alle Varianten einmal aus und wähle deinen Favoriten.

