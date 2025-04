Begrüße den Frühling mit einem leckeren Limoncello Gin Fizz

Klassiker mit Twist: Der Limoncello Gin Fizz ist eine Neuinterpretation des Gin Fizz‘ und perfekt, um dem Frühling „Hallo“ zu sagen. Die Kombination aus spritzigem Zitronenlikör und Sprudelwasser, kombiniert mit dem Wacholderaroma von Gin, macht einfach Lust auf gemütliche Momente in der Feierabendsonne.

Rezept für Limoncello Gin Fizz: spritziger Drink

Limoncello begeistert ja schon seit einigen Jahren die Cocktailwelt und hat mittlerweile viele Fans. Jetzt geht er mit herbem Gin eine spannende Liaison ein. Wir sind verliebt in diesem Frühlingsflirt und können von dem neuen Traumpaar gar nicht genug bekommen.

Gut zu wissen: Wer gern Cocktails mixt, braucht natürlich eine gut ausgestattete Hausbar. Aber welches Equipment braucht man für den Start, auf welches kann man getrost verzichten? Wir haben eine Liste mit Must-haves für die eigene Hausbar zusammengestellt, mit der du die leckersten Drinks ohne Probleme mixen kannst.

Um einen Limoncello Gin Fizz zu mixen, braucht es nur eine Handvoll Zutaten und fünf Minuten Zeit. Zunächst geben wir Eiswürfel in ein Glas und gießen im Anschluss Gin, Limoncello und Zitronensaft – am besten frisch gepresst – dazu. Danach verleihen wir dem Ganzen in Form von einem Spritzer Agavendicksaft etwas Süße. Abschließend gießen wir den Cocktail mit Sprudelwasser auf und genießen ihn gut gekühlt. Wer mag, kann den Drink noch mit frischer Minze und ein oder zwei Scheiben Zitrone garnieren. Das Auge trinkt ja schließlich mit!

Tipp: Achte darauf, immer ein paar Eiswürfel im Tiefkühlschrank vorrätig zu haben. Man benötigt sie für viele Drinks, denn auch, wenn sie am Ende nicht im Glas landen, braucht man sie beispielsweise häufig bei Mixen im Shaker, um die Zutaten herunterzukühlen.

Wenn wir an Limoncello nippen, denken wir immer an den letzten Italienurlaub. Deshalb versetzt uns nicht nur der Limoncello Gin Fizz ins Träumen, sondern auch der Limoncello Spritz, der Limoncello Martini und der Limoncello Tonic. Noch mehr Ideen für gelungene Drinks liefert dir unser Koch-Bot.

Limoncello Gin Fizz Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

9 cl Gin

3 cl Limoncello

3 cl Zitronensaft

2 Spritzer Agavendicksaft oder anderer Sirup

Sprudelwasser Zubereitung Fülle Eiswürfel in zwei große Cocktail-Gläser 🛒

Gieße den Gin, Limoncello und Zitronensaft dazu. Gib auch je einen Spritzer Agavendicksaft in jedes Glas.

Fülle die Gläser mit Sprudelwasser auf.

