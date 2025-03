Limoncello Spritz ist der perfekte Cocktail, um den Frühling zu begrüßen

Der Frühling liegt bereits in der Luft, endlich! Nun ist wieder die Zeit, in der wir uns auf die ersten warmen Spätnachmittage freuen und auch der erste laue Abend ist nicht mehr weit. Was bietet sich also besser an, als unsere Gläser wieder mit geliebten Spritz-Cocktails zu füllen? Wir starten in die Saison mit einem Limoncello Spritz.

Endlich Frühling: Rezept für Limoncello Spritz

Der Limoncello Spritz schmeckt fruchtig-zitronig und bietet eine gelungene Mischung zwischen süß und herb. Die Zubereitung dauert maximal fünf Minuten, der Genuss ist dafür umso länger. Denn an einem Glas kann man gemütlich nippen, und ist es alle, ist der Cocktail nicht zu stark, als dass man nicht noch einen zweiten trinken kann.

Was wir am Limoncello Spritz so lieben? Er erinnert uns an den letzten Urlaub in Italien und macht gleichzeitig Lust, wieder in die Ferien zu fahren. Der Zitronenlikör Limoncello 🛒 ist im schönen Land am Mittelmeer beheimatet, er stammt von der malerischen Amalfiküste. Als Basis für den spritzigen Geschmack des Likörs dienen Zitronenschalen. Man kann den Likör solo trinken, am besten eisgekühlt und vor oder nach dem Essen, oder eben als Limoncello Spritz, der ebenfalls kalt am besten schmeckt. Ein bisschen italienische Lebensgefühl gibt’s direkt dazu.

Übrigens: Natürlich kannst du auch einen anderen Zitronenlikör für diesen Cocktail verwenden.

Haben wir im Winter Hot Limoncello getrunken, begleitet uns nun also der aromatische Limoncello Spritz durch die warmen Jahreszeiten. Dank Prosecco und Sprudelwasser schmeckt der Drink schön prickelnd und macht sich toll als Aperitif. Aber auch ein Limoncello Sunrise ist eine tolle Idee, den Frühling zu begrüßen. Und hast du schon mal einen Limoncello Tonic probiert? Probiere dich durch die Gelb leuchtenden Cocktailkreationen – der Frühling ha ja gerade erst begonnen – und lass dich vom süßen Zitronenlikör durch die warmen Abende des Jahres begleiten!

Limoncello Spritz Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Bio-Zitrone

Eiswürfel

70 ml Zitronenlikör

200 ml Prosecco

Sprudelwasser Zubereitung Wasche die Zitrone und schneide sie in Scheiben. Gib je 1-2 Scheiben in zwei Gläser.

Fülle Eiswürfel in die Gläser.

Teile den Limoncello und den Prosecco auf.

Gieße die Gläser mit Sprudelwasser auf und serviere den Cocktail noch kalt.

