Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und brate Zwiebel, Möhren und Knoblauch darin an. Gib dann das Hackfleisch hinzu. Brate es an und würze mit Salz und Pfeffer. Nun kommen die gehackten Tomaten dazu. Lass alles zugedeckt 15–20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Rühre zum Schluss den Oregano ein.