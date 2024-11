Knödel-Auflauf mit Pilzen und Speck: Jetzt wird es deftig

Kaum sinken im Herbst die Temperaturen, steigt ganz wie von selbst der Appetit auf deftige Gerichte wie auf diesen Knödel-Auflauf mit Pilzen und Speck. Das Beste: Hast du Knödel übrig, kannst du sie einfach für den Auflauf verwenden.

Resteküche: Knödel-Auflauf mit Pilzen und Speck

Aufläufe schmecken einfach toll und es gibt sie in der kalten Jahreszeit nach einer kurzen Pause im Sommer ab sofort wieder öfter. Magst du es gern mal ein bisschen außergewöhnlicher, dann solltest du dir unseren Knödel-Auflauf mit Pilzen und Speck nicht entgehen lassen. Statt Nudeln, Kartoffeln oder Gemüse, bilden hier deftige Knödel die Basis. Verfeinert wird er mit knusprigem Speck, gebratenen Pilzen, Knoblauch und geriebenem Käse.

Hast du am Vortag Knödel gegessen und welche übrig, dann ist unser Rezept ideal, um diese Reste zu verarbeiten. Der Auflauf schmeckt natürlich auch mit frisch zubereiteten oder gekauften Knödeln aus dem Supermarkt. Welche Pilze du verwendest, bleibt deinem Geschmack überlassen. Mit Champignons gelingt der Auflauf aber immer.

Um den Knödel-Auflauf mit Pilzen und Speck nachzukochen, ist nicht viel Aufwand nötig. Die Knödel legst du einfach in eine mit Butter eingestrichene Auflaufform. Die Pilze schneidest du in Scheiben, Knoblauch sowie Zwiebeln werden geschält und klein gehackt. Brate zuerst den Speck leicht knusprig in einer Pfanne an, dünste danach Zwiebel und Knoblauch mit an und gib zum Schluss die geschnittenen Pilze dazu. Separat vermengst du Milch mit Sahne und würzt die Mischung mit Salz und Pfeffer. Verteile die Pilz-Speck-Masse nun über die Knödel und übergieße alles mit dem Milch-Sahne-Gemisch. Streue noch geriebenen Pfeffer darüber und backe alles für rund 30 Minuten, bis der Käse leicht braun und knusprig ist. Leckerer lassen sich Reste nun wirklich nicht verarbeiten.

Bist du ein Knödelfan? Dann solltest du unsere Rezepte für Zwetschgenknödel mit Schmand, Pfifferlingsgulasch mit Knödel und Südtiroler Speckknödel unbedingt kennen.