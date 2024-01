Schneide das Weißbrot in kleine Würfel.

Schäle die Zwiebel und hacke sie, ebenso wie den Speck, in kleine Würfel. Brate beides zusammen mit der Butter in einer Pfanne an. Lass danach alles etwas abkühlen, bevor du die Zwiebeln und den Speck zur Knödelmasse hinzugibst.