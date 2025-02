Knusperherzen zum Valentinstag: hübsch und lecker

Hast du schon ein Geschenk für den diesjährigen Valentinstag? Wenn nicht, dann aber schnell! Wir haben das Richtige für dich: Knusperherzen aus gepufftem Reis und Marshmallows. Die sehen unheimlich niedlich aus und schmecken knusprig-süß. Perfekt als Last-Minute-Geschenk für deine Lieben!

Einfach, aber oho: Knusperherzen

Wie heißt es so schön: Liebe geht durch den Magen. Aber warum eigentlich? Woher kommt dieses altbekannte Sprichwort? So ganz klar ist das nicht, aber es gibt verschiedene Annahmen. So soll gutes Essen dabei helfen, das Herz eines anderen Menschen zu gewinnen. Oder gemeinsames Essen die Fähigkeit haben, zwei Menschen zusammen zu bringen. Schließlich sitzt man sich gegenüber, man genießt, schaut sich in die Augen… Oder aber das Sprichwort bezieht sich darauf, dass man, wenn man verliebt ist, oftmals weniger Appetit hat. Doch diese Definition passt ns gar nicht in den Kram. Konzentrieren wir uns also auf die ersten zwei.

Um durch leckeres Essen das Herz eines geliebten Menschen zu gewinnen, ist eines ganz besonders wichtig: Bereite das Essen mit Liebe zu. Denn auch wenn das immer wie ein Gerücht klingt, das schmeckt man. Gleichzeitig tut es aber nicht weh, wenn das Essen auch noch hübsch aussieht und gut schmeckt, das versteht sich von selbst. Unsere Knusperherzen erfüllen all diese Anforderungen: Sie sind süß, sehen hübsch aus und lassen sich hervorragend verschenken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Um Knusperherzen zuzubereiten, brauchst du aufgepufften Reis. Den findest du meist in der Frühstücksflocken-Abteilung, wo er bereits gesüßt erhältlich ist. Außerdem benötigst du Butter, Marshmallows und etwas Lebensmittelfarbe. Zudem rosa Streusel, Schokolade oder was auch immer du zum Verzieren deiner kleinen Herzen verwenden möchtest. Die Masse stichst du dann mit einem Herz-Ausstecher 🛒 in Form und lässt alles fest werden. Fertig ist dein romantisch-kulinarisches Valentinstagsgeschenk, das beweist, dass Liebe wirklich durch den Magen geht.

Suchst du noch mehr leckere Grüße aus der Küche? Probier doch mal unsere Schokoladentrüffel aus drei Zutaten oder ein Glas Raffaello-Aufstrich. Ein ganz besonders feuriges Liebesgeständnis ist selbstgemachter Ingwerschnaps.

Knusperherzen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Abkühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 24 Stück Zutaten 1x 2x 3x 60 g Butter

250 g Mini-Marshmallows

1 TL Vanilleextrakt

2 Tropfen rote Lebensmittelfarbe

150 g gepuffter Reis Zubereitung Lass die Butter in einem großen Topf bei niedriger Hitze schmelzen. Gib die Mini-Marshmallows bis auf eine Handvoll hinzu und rühre kontinuierlich, bis sie sich vollständig aufgelöst haben.

Träufle den Vanilleextrakt und die rote Lebensmittelfarbe ein. Vermenge alles sorgfältig, bis eine gleichmäßige rosa Masse entsteht.

Nimm den Topf vom Herd und hebe den gepufften Reis und die restlichen Marshmallows vorsichtig unter. Rühre, bis alle Körner von der Marshmallow-Mischung umhüllt sind.

Verteile die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Drücke sie mit einem leicht eingeölten Löffel oder den Händen flach, bis sie etwa 2 cm dick ist.

Lass die Masse für 30 Minuten abkühlen. Steche anschließend mit einer herzförmigen Ausstechform die Knusperherzen aus.

Platziere die Herzen auf einem Teller und dekoriere sie nach Wunsch mit Streuseln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.