Knusprig panierter Spargel: So zauberst du dir eine krosse Beilage

Wenn der Frühling sich von seiner besten Seite zeigt, wird ein Gemüse in Deutschland zum absoluten Star: Spargel. Ganz besonders die weißen Stangen. Mit diesem knusprig panierten Spargel zauberst du dir einen besonders krossen Snack. Erfahre hier, wie du ihn maximal knusprig hinbekommst.

Knusprig panierter Spargel als vielfältige Beilage

Weißer Spargel ist in Deutschland die beliebteste Sorte. Seine schlichte Farbe erhält er dadurch, dass er mit Mulch bedeckt und somit verhindert wird, dass die Pflanzen Chlorophyll entwickeln. Sobald die Köpfe des Stangengemüses die Erde durchbrechen, wird er geerntet.

Schaut man auf den weltweiten Vergleich, dann stellt man schnell fest, dass Deutschland damit allerdings recht alleine steht. Insgesamt wird der grüne Spargel tatsächlich bevorzugt. Dieser wächst vollständig überirdisch, schmeckt etwas intensiver und muss nicht geschält werden. Mit diesem knusprig panierten Spargel verleihst du den weißen Stangen einen neuen, köstlich krossen Touch.

So zubereitet bietet sich der knusprig panierte Spargel als herrliche Beilage zu Kartoffeln, Fisch oder einem frischen Salat an. Aber auch als knuspriger Snack kann er einfach so genossen werden. Das Geheimnis für den maximalen Crunch liegt im Panko-Mehl. Das ist bei uns immer noch ein Geheimtipp, gehört in der japanischen Küche aber längst zur Standardausrüstung.

Anders als herkömmliches Paniermehl wird Panko nicht aus gemahlenem Brot hergestellt, sondern aus einem speziellen Weißbrot ohne Rinde. Dadurch entstehen größere und luftigere Flocken, die beim Ausbacken besonders kross werden, ohne dabei zu fettig zu schmecken. Dieses Rezept kannst du im Handumdrehen im Airfryer zubereiten, die Stangen zur Not aber auch einfach in einer Pfanne mit ausreichend Öl ausbacken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker sind auch wir im absoluten Spargelfieber, also schau dir unbedingt auch unsere anderen Rezepte an. Für eine Fusion Kitchen der anderen Art musst du diese Spargel-Maultaschen-Pfanne probieren. Aber auch in einem Curry kannst du die Stangen köstlich verarbeiten. Und unsere Spargel-Lauch-Suppe wärmt dich wieder auf, sollte der Frühlingstag doch einmal wieder etwas kälter werden.

Knusprig panierter Spargel Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Airfryer Zutaten 1x 2x 3x 500 g Spargel

6 EL Wasser

etwas Salz und Pfeffer

1 TL Zucker

60 g Mehl

2 Eier

120 g Panko z.B. online hier 🛒

neutrales Pflanzenöl zum Ausbacken, falls du keinen Airfryer hast Zubereitung Schäle den Spargel und schneide die holzigen Enden ab.

Erhitze 6 EL Wasser in einer großen Pfanne und würze es mit etwas Salz und Zucker. Dünste den Spargel zugedeckt bei mittlerer Hitze für etwa 8 Minuten darin, bis er bissfest ist. Lass ihn anschließend abtropfen und abkühlen.

Vermenge währenddessen für die Panade 1 TL Salz und Pfeffer mit Mehl. Schlage die Eier auf und verquirle sie in einem tiefen Teller.

Wälze die Stangen nun erst im Mehl, dann in den gequirlten Eiern und anschließend im Panko-Mehl, sodass sie vollständig bedeckt sind.

Gib den panierten Spargel bei 195 °C für rund 10 Minuten in den Airfryer, bis er goldbraun ist.

Falls du keinen Airfryer haben solltest, erhitze so viel Öl in einer Pfanne, dass die Stangen davon bedeckt sind. Backe sie nacheinander darin für 2-3 Minuten aus, bis sie goldbraun sind, lass sie auf einem Küchenpapier abtropfen und serviere sie anschließend.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.