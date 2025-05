Spargel meets Maultaschen: Dieses Pfannengericht ist in nur 20 Minuten fertig

Manchmal sind es die einfachen Dinge, die den größten Eindruck hinterlassen. Unsere cremige Spargel-Maultaschen-Pfanne macht hier keine Ausnahme. Die Kombination aus herzhaften Maultaschen, grünem Spargel und einer cremigen Sahnesoße hat alles, was man will. Appetit? Ran an die Pfanne!

Rezept für Spargel-Maultaschen-Pfanne: die perfekte Kombi

Ich habe eigentlich immer eine Packung fertige Maultaschen auf Vorrat in meinem Kühlschrank. Ganz gleich, ob ich mal keine Lust zum Kochen habe oder es in der Mittagspause im Home Office einfach schnell gehen muss: Maultaschen sind die perfekte Basis für viele Gerichte. Am liebsten esse ich sie knusprig angebraten als Beigabe zu einem Salat. Aber auch ganz klassisch in Brühe gegart, finde ich sie lecker.

Jetzt während der Spargelsaison dachte ich mir, warum sie nicht mit den grünen Stangen und einer cremigen Soße kombinieren, um für etwas Abwechslung auf dem Speiseplan zu sorgen. Außerdem ist die Spargel-Maultaschen-Pfanne superschnell fertig, braucht nur ein paar Zutaten und viel Abwasch verursacht sie auch nicht. Wenn das neben ihrem Geschmack keine Argumente sind, um dieses Gericht gleich nach zu kochen.

Ich verwende, wie bereits erwähnt, fertige Maultaschen aus dem Kühlregal. Du könntest sie mit etwas Zeit und Geduld aber auch selbst herstellen. Dann schmeckts gleich noch besser! Zuerst dünstest du etwas Knoblauch und Zwiebel in Öl in der Pfanne an und gibst dann in mundgerechte Stücke geschnittenen Spargel hinzu. Brate ihn für einige Minuten an, bevor du die Maultaschen dazugibst. Dann heißt es erst mal weiterbraten. Zum Schluss kommen Sahne und Parmesan dazu, sodass sich eine cremige Soße ergibt. Würze nach Belieben mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Ich verfeinere die Sahnesoße zusätzlich mit Schnittlauch. Der passt sehr gut zum Spargel.

Ein bisschen Zitronensaft oder -abrieb gibt dem Ganzen einen kleinen Frischekick, wenn du möchtest. Und Gorgonzola statt Parmesan bringt Würze und ein noch intensiveres Geschmackserlebnis. Geröstete Pinienkerne als Topping sehen edel aus und sorgen für Crunch. Finde deine Variante der Spargel-Maultaschen-Pfanne, die dir am besten schmeckt!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Probiere auch mal diese Spargel-Lauch-Suppe oder bereite dir eine Portion Linsen-Spargel-Curry zu. Ebenfalls sehr lecker: Spargel Carbonara.

Spargel-Maultaschen-Pfanne Olivia 4.14 ( 15 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Packung Maultaschen aus dem Kühlregal

250 g grüner Spargel

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Etwas frischer Schnittlauch

1 EL Olivenöl

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss nach Geschmack

1 EL geriebener Parmesan Zubereitung Schneide die Maultaschen in mundgerechte Stücke.

Wasche den grünen Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide ihn in etwa 4 cm lange Stücke.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch. Wasche und trockne den Schnittlauch. Hacke ihn gemeinsam mit der Zwiebel und dem Knoblauch fein.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze. Gib die Zwiebeln und den Knoblauch in die Pfanne und brate sie glasig an. Füge den Spargel hinzu und brate ihn etwa 5 Minuten mit, bis er bissfest ist. Gib die geschnittenen Maultaschen in die Pfanne und brate sie von allen Seiten leicht an.

Gieße die Sahne in die Pfanne und rühre gut um.

Würze das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Lass die Soße auf niedriger Hitze einige Minuten köcheln, bis sie etwas eindickt.

Rühre den Parmesan und den Schnittlauch unter.

Schmecke die Spargel-Maultaschen-Pfanne bei Bedarf nochmal ab und serviere sie auf Tellern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.