So hast du Lasagne noch nie gegessen

Es gibt diese Gerichte, die gefühlt jeder mag. Und eine schmackhafte Lasagne gehört da ohne Frage zu. Ganz egal, ob in seiner Grundversion mit Hackfleisch und Tomatensoße oder als Gemüselasagne macht dieser Klassiker einfach glücklich. Mit unseren knusprigen Lasagnerollen zauberst du dir dieses Lieblingsgericht kinderleicht in einem neuen Gewand.

Knusprige Lasagnerollen, ganz leicht nachgemacht

Statt Nudelplatten und viel Aufeinanderschichten kommt die Füllung diesmal in ein kompaktes Wrap-Format. Außen sind sie schön goldbraun und knusprig, in ihrem Innern würzig, saftig und käsig. Zwar ist Lasagne für mich so oder so schon ein Wohlfühlgericht, aber diese herrlichen Rollen heben das noch einmal auf ein neues kulinarisches Level.

Die Füllung bleibt dem Original aber treu: Hackfleisch, Tomaten, Knoblauch und mediterrane Kräuter sorgen für den bekannten und beliebten Geschmack. Hinzu kommt der körnige Frischkäse, der die Mischung schön cremig macht und ihr gleichzeitig eine frische Note verpasst. Zusammen mit dem geschmolzenen Mozzarella zauberst du dir eine Kombination zum Verlieben.

Die Wraps sorgen nicht nur dafür, dass du die knusprigen Lasagnerollen, sobald sie etwas abkühlen konnten, einfach so wegsnacken kannst. Sie bringen außerdem noch einen neuen Twist in die Textur des Gerichts. Während die Außenseiten schön knusprig werden, saugen sie sich von innen mit der Soße voll.

Diese knusprigen Lasagnerollen darfst du dir nicht entgehen lassen. Sie sind perfekt für ein schnelles Abendessen geeignet, wenn du nicht lange in der Küche stehen, aber trotzdem noch eine würzige Mahlzeit zu dir nehmen möchtest. Auch als Meal Prep sind sie hervorragend geeignet. Wenn du magst, kannst du die Füllung auch ganz leicht nach deinem Geschmack anpassen: ein paar kleingeschnittene Zwiebeln sorgen für mehr Würze und kleingehackte Karotten verleihen ihnen etwas mehr Biss. Hauptsache, du lässt es dir schmecken.

Knusprige Lasagnerollen Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 5 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Knoblauchzehe

2-3 EL Olivenöl

600 g Hackfleisch

1-2 EL Tomatenmark

300 g passierte Tomaten

100 g körniger Frischkäse

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

5 Tortilla-Wraps

150 g geriebener Mozzarella

1-2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Ziehe den Knoblauch ab und zerkleinere ihn mit einer Knoblauchpresse 🛒

Erhitze ausreichend Olivenöl in einer Pfanne und gib das Hackfleisch hinein. Brate es, bis es leicht krümelig wird und gib den Knoblauch dazu. Brate beides weitere 2 Minuten.

Füge das Tomatenmark, die Hälfte der passierten Tomaten, den körnigen Frischkäse und den Oregano hinzu. Vermenge es gut miteinander und schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Lass die Mischung einkochen, bis die Flüssigkeit verkocht ist und die Konsistenz schön cremig ist.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fülle die Wraps mit der Hackfleischmischung und etwas geriebenem Mozzarella. Rolle sie fest zusammen auf und verteile alle Wraps auf einem, mit Backpapier ausgelegten Backblech.

Verteile auf jeder Rolle noch ein wenig von den passierten Tomaten und bestreue alles mit Mozzarella.

Gib die Rollen für 20 Minuten in den Backofen.

Wasche währenddessen die Petersilie, hacke sie klein und streue sie vor dem Servieren über die Rollen.

