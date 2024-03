Auflauf aus Ligurien: Pesto-Lasagne

Es gibt zahllose Pasta-Gerichte in Italien. Das bezieht sich nicht nur auf die unerschöpflichen Soßen für Spaghetti, Penne und Co., sondern auch auf die Gerichte aus dem Ofen. Spricht man hierzulande von Lasagne, denken die meisten vermutlich an den Klassiker mit Hackfleischsoße. Heute kochen wir daher Pesto-Lasagne. Die schmeckt wie Nudeln mit Pesto, nur so viel besser!

Der etwas andere Nudelauflauf: Pesto-Lasagne

Die Region Ligurien im Nordwesten Italiens ist ein beliebtes Reiseziel. Sie ist der Heimatort der italienischen Riviera mit ihren atemberaubenden Blicken aufs Meer, hier liegen die fünf Cinque-Terre-Dörfer und der schöne Ort Portofino. Zudem ist sie für Olivenöl, Weine und Focaccia bekannt. Und das Wichtigste: Aus Ligurien, genauer gesagt aus der Stadt Genua, kommt das allseits beliebte Pesto alla Genovese. Kein Wunder also, dass Restaurants der Gegend Pasta mit Pesto als Grundgericht auf den Speisekarten haben. Besonders um Portofino herum hat sich ein anderes Gericht mit Pesto durchgesetzt: die Pesto-Lasagne, in der Landessprache Lasagne al Pesto genannt.

Nudeln mit Pesto sind wohl das Studierendenessen schlechthin. Unsere Pesto-Lasagne hebt das Gericht ein bisschen aus seiner geschmacklichen Einfachheit, ohne es jedoch kompliziert zu machen. Zwischen Lasagneplatten vermischt sich grünes Pesto mit einer cremigen Béchamelsoße, und das Ganze wird unter einer Käseschicht im Ofen goldbraun gebacken. Die Vorbereitung dauert 20 Minuten, den Rest übernimmt der Ofen. Und das Ergebnis schmeckt wie im Restaurant.

Am besten ist es, wenn du das Pesto für die Pesto-Lasagne selber machst. Selbstgemacht schmeckt es einfach aromatischer und intensiver. Auch kannst du größere Mengen für weniger Geld herstellen. Falls du keinen frischen Basilikum findest oder andere Kräuter verarbeiten musst, kannst du das ohne Probleme tun. Petersilienpesto schmeckt in dem Auflauf ebenfalls richtig gut.

Es scheiden sich die Geister, ob Lasagneplatten vor dem Schichten gekocht werden müssen. Wir finden, es klappt auch ohne Vorkochen gut. Falls du es dennoch machen möchtest, empfiehlt es sich, damit anzufangen.

Mehr italienische Auflaufrezepte findest du ebenfalls bei uns. Wir lieben Gnocchi alla Romana und klassische Cannelloni mit Ricotta und Spinat. Wenn es eher Gemüse als Pasta sein soll, schwören wir auf Aubergine al forno. Nun kochen wir aber erstmal die Pesto-Lasagne.