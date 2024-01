Aubergine al forno mit Büffelmozzarella

Lege die vier Auberginen-Hälften in eine Auflaufform und gieße Olivenöl darüber. Würze die Auberginen mit Salz und Pfeffer und lege ein paar Rosmarinzweige darauf. Schiebe die Form bei 200 °C Umluft für 15 Minuten in den Ofen.

Schneide nun das aufgehobene Fruchtfleisch der Aubergine klein und brate es in einer Pfanne in Olivenöl an. Gib die kleingeschnittene Zwiebel und den kleingehackten Knoblauch hinzu und würze alles mit Salz und Pfeffer. Zum Schluss kommen noch die Cherry- und die Pizzatomaten sowie der Oregano in die Pfanne. Lasse alles ca. 10 Minuten kochen.