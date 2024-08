Nam Khao: Darum wird dieser knusprige Reissalat dein neues Lieblingsgericht

Ich habe den knusprigen Reissalat Nam Khao das erste Mal in einem veganen Thai-Restaurant in Berlin gegessen und war sofort begeistert. Die Kombination aus feinem Crunch, würzigem Dressing und frischen Zutaten hat mich vollkommen überzeugt. Man kann ihn als kleines Gericht mit anderen Vorspeisen servieren oder als Hauptmahlzeit essen. Ich gehe seither immer wieder gern in besagtes Restaurant, habe mir Nam Khao aber auch schon selbst gemacht. Und das geht ganz leicht!

Rezept für den knusprigen Reissalat Nam Khao

Nam Khao stammt aus der Küche des südostasiatischen Landes Laos. Er wird geliebt für seinen würzigen Geschmack und die crunchy Textur. Die Zugabe von Gurke und Kräutern verleiht dem Salat eine frische Note, die einen spannenden Kontrast zum gebackenen Reis bildet. Am besten servierst du den knusprigen Reissalat noch warm, denn dann schmeckt er am besten.

Übrigens: Für dieses Rezept wird roher Reis verwendet, der zunächst gekocht und dann in den Ofen geschoben werden muss. Schneller geht es natürlich, wenn du Reis vom Vortag benutzt. Der ist bereits gegart, sodass du den entsprechenden Arbeitsschritt überspringen und den Reis direkt mit Currypaste und Kokosöl vermischen, auf einem Blech ausbreiten und backen kannst.

Wie immer gilt bei traditionellen Rezepten wie diesem: Die eine Zubereitungsart und Zutatenliste gibt es nicht. Viele Restaurants und Familien haben ihre ganz eigenen Varianten. Deshalb bist auch du frei in der Gestaltung vom knusprigen Reissalat. So ist es möglich, das Dressing beispielsweise mit Chili aufzupeppen oder Nam Khao auf frischem Blattsalat zu servieren.

