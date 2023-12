Bringe das Wasser in einem Topf zum Kochen und hänge die Teebeutel hinein. Lasse den Früchtee 8 Minuten ziehen und entferne die Beutel dann wieder.

Gib Traubensaft, Vanillezucker sowie die Gewürze in einem Tee-Ei oder einem Gewürzsäckchen mit in den Topf. Wasche Zitronen und Orange und schneide sie ihn Scheiben, gib sie ebenfalls in den Punsch.