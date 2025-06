So lecker schmecken Kohlrabi-Nuggets mit Zitronen-Dip

Chicken-Nuggets kennt jeder, aber hast du schon mal Kohlrabi-Nuggets probiert? Wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, behaupten aber, dass die Variante aus Gemüse noch viel besser schmeckt. Du möchtest dich selbst überzeugen? Dann bereite dir gleich diese knusprigen Kohlrabi Nuggets zu.

So einfach verwandelst du Kohlrabi in knusprige Nuggets

Es muss nicht immer Fleisch sein, oder? Deshalb gibt es heute mal knusprige Nuggets, die aus Kohlrabiwürfeln statt Hähnchenfleisch bestehen. Eingehüllt in eine knusprig-würzige Panade aus Semmelbrösel und Parmesan wird das Kohlgemüse zu einem Snack der Extraklasse, dessen Zubereitung auch noch herrlich unkompliziert ist.

Für die Nuggets schälst du den Kohlrabi und schneidest ihn in gleichmäßige Würfel. Die werden dann in eine Panade aus Semmelbrösel, geriebenem Parmesan und Gewürzen wie Muskatnuss und Paprikapulver gehüllt. Danach werden sie nur noch in einer Pfanne mit heißem Öl rundherum knusprig angebraten.

Kleiner Tipp: Wer Fett und Kalorien sparen möchte, kann die Nuggets für rund 20 Minuten auch im Ofen oder Airfryer backen. Damit sie gleichmäßig garen können, sollten sie nach der Hälfte der Backzeit einmal gewendet werden.

Besonders lecker sind die Kohlrabi-Nuggets, wenn du sie mit einem Dip servierst. Bei uns besteht der aus Naturjoghurt, etwas Zitronensaft und -abrieb sowie Salz und Pfeffer. Mit seinem frischen Aroma passt er perfekt zum Kohlrabi. Aber auch ein Dip zum Beispiel mit Knoblauch würde gut dazu schmecken.

Du kannst dir Nuggets aus Kohlrabi als Snack zum Fernsehabend oder als kleines Abendessen schmecken lassen. Probiere sie aber auch mal noch warm als Topping auf einem Salat oder als Beilage zu Pommes frites oder Kartoffelpüree zum Lunch. Das schmeckt garantiert auch sehr kritischen Essern.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nuggets müssen nicht immer aus Hähnchen sein, das wissen wir jetzt, nachdem wir die Kohlrabi Nuggets probiert haben. Da geht aber noch mehr. Genauso lecker sind zum Beispiel auch diese Brokkoli-Nuggets oder Kichererbsen-Nuggets. Solle es doch mal die Variante aus Fleisch sein, probiere die Chicken-Nuggets aus der Heißluftfritteuse.

Kohlrabi-Nuggets Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Nuggets: 2 mittelgroße Kohlrabi

Salz nach Geschmack

2 EL Mehl

2 Eier

80 g Semmelbrösel

50 g frisch geriebener Parmesan

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Muskatnuss frisch gerieben

Pfeffer nach Geschmack

Öl zum Braten Für den Dip: 150 g Naturjoghurt

1/2 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

1 TL Honig

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle 🛒 die Kohlrabi und schneide sie in gleich große, ca. 2 cm dicke Würfel.

Koche die Stücke in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser etwa 5–7 Minuten, bis sie bissfest sind. Schrecke sie in kaltem Wasser kurz ab und tupfe sie mit Küchenpapier trocken.

Bereite die Teller der Panierstraße zu. Verteile Mehl auf dem ersten Teller, verquirltes Ei auf dem zweiten Teller und Semmelbrösel gemischt mit geriebenem Parmesan, Paprikapulver, Muskat, Salz und Pfeffer auf dem dritten Teller.

Wende die Kohlrabi zuerst im Mehl, dann im Ei und zuletzt in dem Semmelbrösel-Parmesan-Mix. Drücke die Panade gut an.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Nuggets darin rundherum goldbraun an. Alternativ kannst du sie im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Ober-Unterhitze auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech auch etwa 20 Minuten backen. Wende die Nuggets hier aber nach der Hälfte der Backzeit einmal.

Verrühre währenddessen alle Zutaten für den Dip miteinander.

Serviere die fertigen Kohlrabi-Nuggets warm mit dem Dip.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.