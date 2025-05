Speck, Apfel, Kohlrabi: Salat-Genuss, der dich umhaut

Schneide den Speck in Streifen oder Stücke. Brate ihn in in einer Pfanne bei mittlerer Hitze an, bis er knusprig ist. Lass ihn anschließend auf Küchenpapier abtropfen und abkühlen.

Schäle die Kohlrabi und den Apfel. Hobel beides mit Hilfe einer Küchenreibe in feine Streifen oder schneide sie in alles in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und schneide in feine Ringe. Gib Kohlrabi, Apfel und Zwiebel zusammen in eine große Schüssel.