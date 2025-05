Cremig und aromatisch: Dieses Kohlrabi-Rezept wirst du lieben

Kohlrabi-Stampf klingt nach klassischer Hausmannskost? Stimmt! Aber dieses Rezept gibt dem Klassiker ein kleines Upgrade. Wir bereiten ihn mit Sahne und Butter zu, damit er extra cremig wird. Zusätzlich kommt Parmesan mit hinein, der dem Stampf eine feine Würze verleiht. Die frische Petersilie bringt Farbe und Frühlingsgefühle dazu. Nicht nur als Beilage ein Genuss, sondern auch als Mittelpunkt deines Menüs ein Volltreffer. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Kohlrabi-Stampf: Genuss pur

Aktuell hat der Kohlrabi Saison. An Marktständen und im Supermarkt findet man ihn überall in Hülle und Fülle. Ich freue mich über das Angebot und schlage bei jedem Einkauf beherzt zu. Ob in Rahmsoße, als Kohlrabi-Flammkuchen oder als Salat, die kleine Knolle ist fester Bestandteil meines aktuellen Speiseplans.

Heute kommt der Kohlrabi als Stampf auf den Tisch. In Kombination mit ein paar Kartoffeln wird er zu einer sättigenden Beilage. Parmesan, Petersilie und Muskatnuss sorgen für die richtige Würze. Schmeckt nicht nur phänomenal, sondern dauert auch nur wenige Minuten in der Zubereitung.

Nachdem du den Kohlrabi und ein paar Kartoffeln in Würfel geschnitten und in Salzwasser gekocht hast, zerstampfst du sie gemeinsam mit etwas Butter. Anschließend rührst du etwas warme Sahne und Milch unter und verfeinerst den Stampf mit Parmesan, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und frischer Petersilie.

Magst du es eher cremiger, kannst du das Ganze auch etwas mit dem Pürierstab pürieren. Darf es etwas gröber sein, kannst du das Gemüse nur ein bisschen zerdrücken und alles stückiger lassen.

Kohlrabi-Stampf Olivia 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Kohlrabi ca. 2–3 Stück

300 g Kartoffeln mehligkochend

1/4 Bund frische Petersilie

75 ml Milch

50 ml Sahne

50 g Butter

50 g frischer Parmesan gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss frisch gerieben nach Geschmack Zubereitung Schäle die Kohlrabi und Kartoffeln und schneide sie in grobe Würfel. Wasche und schüttle die Petersilie trocken. Hacke sie fein.

Koche die Kohlrabi- und Kartoffelwürfel in einem großen Topf mit kochendem Salzwasser für etwa 15–20 Minuten, bis sie weich sind.

Gieße das Wasser ab und lass das Gemüse kurz abdampfen.

Erwärme die Milch und Sahne in einem kleinen Topf, aber lass die Mischung nicht kochen.

Gib die Butter zu den Kohlrabi- und Kartoffelwürfeln und zerstampfe alles mit einem Kartoffelstampfer 🛒 zu einer groben Masse.

Rühre nach und nach die warme Milch-Sahne-Mischung und den geriebenen Parmesan unter, bis der Stampf cremig und geschmeidig ist.

Würze großzügig mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss nach Geschmack.

Verteile den Kohlrabi-Stampf auf Tellern und garniere ihn mit der frisch gehackten Petersilie.

