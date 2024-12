Kohlsuppe mit Feta: leichte Winterkost mit einer mediterranen Prise

Kohl wurde oft als „Arme-Leute-Essen“ angesehen, weil die Hauptzutat – Kohl – erschwinglich und leicht verfügbar ist. Doch was früher als schlichtes Alltagslebensmittel galt, ist heute ein echter Liebling der modernen Küche. Nicht nur wegen seines günstigen Preises, sondern vor allem wegen seiner gesundheitlichen Vorteile und seines kräftigen, dennoch milden Geschmacks. Unsere Kohlsuppe mit Feta wird dich davon überzeugen.

Kohlsuppe mit Feta: gesund und lecker

Kohl ist kalorienarm, ballaststoffreich und vollgepackt mit Vitaminen wie Vitamin C und K. Besonders im Winter ist Kohl eine tolle Zutat, um das Immunsystem zu stärken und dem Körper die Energie zu geben, die er braucht. Die Zubereitung dieser Kohlsuppe mit Feta ist unkompliziert und ideal für Anfänger und Fortgeschrittene in der Küche. Das Gericht steht in weniger als einer Stunde auf dem Tisch – perfekt für Hungrige!

Los geht’s mit dem Anbraten der Zwiebeln und des Knoblauchs in einem Esslöffel Olivenöl. Dann kommt der fein geschnittene Kohl zusammen mit Kartoffelwürfeln hinzu. Dünste alles kurz mit. Nach ein paar Minuten wird das Ganze mit Gemüsebrühe aufgegossen und mit Kümmel gewürzt. Kümmel ist nicht nur ein klassisches Gewürz für Kohlspeisen, sondern auch hilfreich bei der Verdauung. Er hilft, die typischen Nebenwirkungen von Kohl zu mildern und rundet das Aroma perfekt ab.

Diese Kohlsuppe wird mit Feta zu einem besonderen Highlight. Streue den zerbröselten Käse kurz vor dem Servieren über die Suppe. Er bringt eine leichte Salz- und Säurenote ins Gericht, die sich wunderbar mit dem milden Kohl und den Kartoffeln ergänzt. Nebenbei bringt er sommerliche Aromen in diese klassische Herbst- und Wintersuppe.

Eine cremige Rosenkohlsuppe oder eine Rotkohlsuppe mit Walnüssen ist sicher auch nach deinem Geschmack. Und falls du noch Weißkohl übrighast, kannst du diese leckere Hackfleisch-Kohl-Pfanne zubereiten.