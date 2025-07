Ausprobieren lohnt sich: süßes Hummus mit Kokos und Mandel

Hummus in süß? Das geht – und schmeckt sogar richtig lecker! Unser Rezept für süßes Kokos-Hummus beweist es. Und du brauchst dafür auch gar nicht viele Zutaten. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Aufstrich fürs Frühstück oder einer cremigen Nascherei bist, ist dieses Rezept für dich. Probier’s aus!

Rezept für süßes Kokos-Hummus

Kichererbsen sind echte Alleskönner. Sie mögen vielleicht klein und unscheinbar wirken, aber sie haben es ganz schön in sich. Ob in herzhaften Gerichten wie Currys oder Salaten – oder, wie in diesem Rezept, in der süßen Variante: Sie sind eine großartige Basis, die sich vielseitig einsetzen lässt. Warum? Ganz einfach! Kichererbsen haben von Natur aus eine leichte Nussigkeit und einen angenehm neutralen Geschmack, der sich sowohl mit herzhaften Gewürzen als auch mit süßen Zutaten perfekt kombinieren lässt.

Doch nicht nur das macht die kleine Hülsenfrucht zur perfekten Zutat. Sie kann auch mit ihren inneren Werten punkten. Kichererbsen liefern jede Menge pflanzliches Eiweiß, was sie perfekt für Vegetarier und Veganer machen. Zudem halten sie lange satt und unterstützen deine Verdauung – ein echtes Feel-Good-Food. Wichtige Mineralstoffe kannst du mit ihnen auch tanken – Eisen, Magnesium und Zink, alles mit dabei!

Jetzt fragst du dich bestimmt: Wie zum Himmel schmeckt süßes Hummus denn überhaupt? Samtig, cremig und unglaublich lecker! In Kombination mit der Kokosmilch und der natürlichen Süße des Kokosblütenzuckers machen sich die Kichererbsen richtig gut. Dann kommt die warme Würze von Zimt, die an Zimtschnecken oder Chai erinnert. Und als Highlight: der feine Crunch von gerösteten Mandeln und Kokosraspeln.

Du kannst süßes Hummus genauso verwenden wie die herzhafte Version. Als Aufstrich auf dem Frühstückstisch kann es locker mit Marmelade und Haselnusscreme mithalten. Als Dip für Obst oder Kekse und sogar als Topping für Porridge und Joghurt funktioniert es super.

Manchmal will man sich aber auch einfach ohne Umwege was Gutes tun. Und das hier ist genau so eine Nascherei. Unser Kokos-Hummus schmeckt ebenfalls pur, wenn du es direkt mit einem Löffel aus der Schüssel naschst.

Süßes Kokos-Hummus Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 10 Zutaten 1x 2x 3x 15 g Mandeln

1 Dose Kichererbsen ca. 425 g

60 ml Kokosmilch

30 g Kokosraspeln

2 EL weißes Mandelmus online erhältlich, z.B. hier 🛒

2 EL Kokosblütenzucker online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Zimt

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Muskatnuss optional

1 Prise Salz Zubereitung Röste die Mandeln in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze, bis sie duften und leicht goldbraun sind. Lass sie abkühlen und hacke sie klein.

Gieße die Kichererbsen in ein Sieb und lass sie gut abtropfen.

Gib die Kichererbsen, Kokosmilch, Kokosraspeln, Mandelmus, Kokosblütenzucker, Zimt, Vanilleextrakt, Muskatnuss (falls verwendet) und Salz in einen Mixer oder eine Küchenmaschine.

Püriere die Zutaten, bis eine glatte Creme entsteht. Falls die Mischung zu dick ist, gib schluckweise etwas mehr Kokosmilch oder Wasser hinzu.

Schmecke das Hummus ab und passe die Süße oder den Zimt nach deinem Geschmack an.

Rühre die gehackten, gerösteten Mandeln vorsichtig unter oder nutze sie als Topping.

Serviere das süße Hummus mit Obst, Reiswaffeln oder auf frischem Brot.

