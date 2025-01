20-Minuten-Blitzrezept für cremig-frische Kokos-Limetten-Pasta

Wenn du nach einem schnellen, aber raffinierten Pasta-Gericht suchst, das deine Geschmacksknospen auf eine Reise schickt, dann ist diese cremige Kokos-Limetten-Pasta genau das Richtige für dich! Es ist supereinfach zuzubereiten und in Windeseile fertig!

Kokos-Limetten-Pasta selber machen: einfach, schnell und vegan

Zuerst geht’s ans Schnippeln: Hacke die Zwiebel, den Knoblauch sowie die Erdnüsse klein. Entferne die Schale vom Ingwer und reibe ihn mithilfe einer Küchenreibe fein. Die Schale der Limette reibst du ab. Danach kannst du sie auspressen. Im Anschluss bringst du in einem großen Topf Wasser mit Salz zum Kochen. Gib die Pasta deiner Wahl ins Wasser und koche sie für circa acht bis zwölf Minuten, bis sie al dente ist.

Währenddessen erhitzt du in einer Pfanne 🛒 etwas Öl und dünstest die Zwiebeln darin kurz glasig an. Dann kommen der Knoblauch und Ingwer sowie die Chiliflocken hinzu. Brate alles zusammen einige Minuten weiter an, sodass sich die verschiedenen Aromen entfalten können. Lösche das Ganze mit Kokosmilch ab, rühre Limettensaft sowie -abrieb, Sojasoße und etwas Agavendicksaft ein. Lass die Kokos-Limetten-Soße nochmal aufkochen, bevor du die gekochte Pasta hinzugibst. Vermenge alles gut miteinander. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Anschließend kannst du die Kokos-Limetten-Pasta auch schon servieren. Gib sie dazu in tiefe Teller und garniere die Nudeln mit den gehackten Erdnüssen und etwas frischem Koriander.

Du würdest am liebsten jeden Tag Nudeln essen? Mit unserer Vielfalt an schnellen, einfachen und dennoch genialen Pasta-Rezepten ist das kein Problem. Gönn dir doch am besten gleich eine große Portion dieser cremigen Hummus-Pasta. Dieses Rezept für Nudeln mit Feta und Zitrone ist mindestens genauso lecker. Oder du probierst einmal unsere karamellisierte Zwiebel-Pasta.

Kokos-Limetten-Pasta Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer ca. 1-2 cm groß

1 Bio-Limette

1 Handvoll Erdnüsse geröstet

200 g Pasta nach Wahl (z. B. Linguine oder Spaghetti)

1 EL Olivenöl

1/2 TL Chiliflocken

1 Dose Kokosmilch klein

2 EL Sojasoße

1 TL Agavendicksaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas frischer Koriander oder Thai-Basilikum zum Garnieren Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides klein. Entferne die Schale des Ingwers und reibe ihn fein. Reibe die Schale der Limette ab und presse ihren Saft aus. Hacke die Erdnüsse klein.

Bringe in einem großen Topf Wasser mit etwas Salz zum Kochen. Gib die Nudeln dazu und koche sie ca. 8-12 Minuten, bis sie al dente sind. Gieße sie über einem Sieb ab.

Erhitze währenddessen in einer großen Pfanne Öl. Dünste darin die Zwiebeln für ca. 1-2 Minuten glasig an. Gib Knoblauch, Ingwer und Chiliflocken dazu und brate alles weitere 2 Minuten an.

Lösche mit Kokosmilch ab, rühre Limettensaft und -abrieb sowie Sojasoße und Agavendicksaft ein. Koche alles kurz auf. Gib die gekochte Pasta zur Soße, vermenge alles miteinander und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Kokos-Limetten-Pasta mit klein gehackten Erdnüssen und etwas frischem Koriander oder Thai-Basilikum.

