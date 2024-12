Koreanischer Grünkohlsalat: vitaminreich, aromatisch, lecker

Mit diesem Rezept für koreanischen Grünkohlsalat bringst du frischen Wind in deine Winterküche. Er ist schnell gemacht, vollgepackt mit Nährstoffen und einfach unglaublich aromatisch. Also, lass uns gleich mit der Zubereitung loslegen!

Schnelles Rezept für koreanischen Grünkohlsalat

Grünkohl ist in Korea als „Kale Namul“ bekannt. Obwohl er bei uns als rustikales Wintergemüse gilt, ist er in Korea ein echter Allrounder. Er wird nicht nur gekocht, sondern auch frisch in Salaten, Suppen oder Beilagen verwendet. Auf vielen traditionellen Märkten findet man ihn frisch geerntet.

Die Zubereitung des koreanischen Grünkohlsalats ist unkompliziert. Nachdem du die Grünkohlblätter gründlich gewaschen und die Strünke herausgeschnitten hast, blanchierst du sie einige Minuten in heißem Wasser. Das macht sie zarter, ohne ihre frische Textur zu verlieren. Anschließend werden die Blätter mit dem Dressing vermischt und mit Sesam und Chili verfeinert.

Die Aromen von Sesam, Knoblauch und Gochujang, einer roten Chili-Pfeffer-Paste, harmonieren perfekt mit dem Kohl und sorgen für einen leicht scharfen, würzigen Geschmack. Außerdem benötigst du noch Koriander, eine Lauchzwiebel, Sojasoße und Ahornsirup. Optional kannst du den Salat noch mit fein geschnittenen Karotten oder Rettich verfeinern.

Die Zubereitung des koreanischen Grünkohlsalats ist unkompliziert und nach knapp zehn Minuten kannst du ihn auch schon genießen. Serviere in am besten mit Reis. Aber auch pur schmeckt er richtig gut.

Tipp: Für das perfekte Serviererlebnis passen traditionelle koreanische Schüsseln ideal zu deinem Grünkohlsalat und bringen authentisches Flair auf den Tisch.

Bei uns wird Grünkohl eher warm gegessen, zum Beispiel in einem Kartoffelstampf mit Speck oder einem Auflauf mit Nudeln. Aus dem Wintergemüse lässt sich aber auch ein leckeres Grünkohlpesto zubereiten.

Koreanischer Grünkohlsalat Zutaten 1x 2x 3x 250 g Grünkohl

1 Knoblauchzehe

1 rote Chilischote

1 Bund Koriander

1 Lauchzwiebel

2,5 TL Sojasoße

1/2 TL Ahornsirup

2,5 TL geröstetes Sesamöl

1-2 TL Gochujang optional

2 TL weißer Sesam geröstet Zubereitung Bringe Wasser in einem großen Topf zum Kochen.

Verlese den Grünkohl, wasche die Blätter und schneide die dicken Strünke heraus.

Blanchiere die Kohlblätter 4-5 Minuten, wenn das Wasser kocht. Rühre die gelegentlich um.

Gieße das Wasser ab und spüle den Kohl einige Male mit kaltem Wasser ab, um ihn abzukühlen. Lass ihn danach gut abtropfen. Forme ihn gegebenenfalls zu einer Kugel und drücke das überschüssige Wasser mit den Händen heraus.

Schneide ihn anschließend in mundgerechte Stücke.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Schneide die Chilischote und Lauchzwiebel in feine Ringe.

Wasche den Koriander und hacke ihn grob.

Vermische den Grünkohl nun mit den restlichen Zutaten und richte ihn in kleinen Schüsseln an.

