Dieser Pflaumensirup ist ein Grundstein der koreanischen Küche

Hast du schon mal koreanisch gegessen? Die Küche Südkoreas hat in den letzten Jahren in Deutschalnd viel Popularität gewonnen und überall eröffnen neue Restaurants, die Bibimbap, Korean BBQ und Tteokbokki anbieten. Die Küche ist bekannt für einen intensiven und oft scharfen Geschmack. Eines sticht dabei besonders heraus: Viele der Gerichte haben eine süße Note, welche die Schärfe ausbalanciert. Diese kommt von einer ganz besonderen Zutaten, nämlich koreanischem Pflaumensirup. Hier ist das Rezept.

Koreanischer Pflaumensirup: So machst du Maesil Cheong

Wenn in Südkorea die ersten Pflaumen an den Bäumen hängen, warten viele gar nicht erst ab, bis sie reif sind. Die Früchte werden grün geerntet und direkt verarbeitet. So sind sie noch fest und sehr sauer. Diese Früchte werden dann mit weißem Kandis in große Gläser gefüllt und mehrere Monate stehen gelassen. Der Zucker sorgt dafür, dass die Zellwände der Pflaumen zerstört werden und der Saft austritt. In diesem löst er sich dann auf. So entsteht über die Zeit ein Sirup. Im Koreanischen wird diese Art von Sirup, die ohne Hitze entsteht, cheong genannt.

Die Art der Extraktion sorgt dafür, dass der fertige koreanische Pflaumensirup trotz des hohen Zuckergehalts gesunde Inhaltsstoffe hat. Die Vitamine und Mineralstoffe der Früchte werden kalt extrahiert und somit nicht durch Hitze zerstört.

Koreanischer Pflaumensirup besteht klassisch aus einer bestimmten Art von Pflaumen, sogenannten maesil. Das fertige Produkt heißt daher Maesil Cheong. Hierzulande ist es schwierig, die Pflaumen zu bekommen. Viele türkische Supermärkte verkaufen jedoch eine eigene Art der grünen Pflaumen, die du alternativ verwenden kannst. Schaue, dass die Früchte, die du verwendest, einwandfrei sind – schädliche Sporen oder vergammelte Früchte können den Sirup schlecht werden lassen.

Maesil Cheong kommt in der Küche Südkoreas oft zum Einsatz. Wann immer Rezepte gesüßt werden müssen, verwenden viele einfach ein wenig von dem Sirup. Und wenn sich eine Erkältung ankündigt, wird ein Tee mit dem Sirup gebraut. Die darin enthaltenen Vitamine können das Immunsystem unterstützen.

Der Sirup findet in vielen koreanischen Gerichten eine Anwendung. Er versüßt die Soße, die bei Bibimbap zum Einsatz kommt, kann sogar selbstgemachtes Kimchi einen komplexeren Geschmack geben und verfeinert auch Gemüsebeilagen wie den koreanischen Zucchinisalat Hobak Bokkkeum. Du siehst, koreanischer Pflaumensirup ist ein Grundstein der koreanischen Küche. Also probier ihn direkt selbst aus!