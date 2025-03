Dieses Blumenkohlreis-Rezept hat das gewisse Etwas

Reis, aber ohne Reis? Genau! Blumenkohlreis ist die perfekte leichte Alternative, wenn du auf Kohlenhydrate, aber nicht auf Geschmack verzichten willst. In dieser Variante wird er mit frischem Koriander, spritziger Limette und einem Hauch Knoblauch veredelt. Das Ergebnis: eine wunderbar würzige, leichte und dennoch sättigende Beilage. Schnell gemacht, superlecker und dazu auch noch gesund. Klingt gut? Dann nichts wie ran an den Blumenkohl!

Rezept für Koriander-Limetten-Blumenkohlreis

Blumenkohl ist nicht nur ein vielseitiger Küchenstar. Er eignet sich auch perfekt für eine Low-Carb-Ernährung. Er ist nämlich um ein Vielfaches kohlenhydratärmer als normaler Reis. Außerdem steckt er voller Vitamin C, das dein Immunsystem stärkt, und liefert dazu eine ordentliche Portion Vitamin K, das für starke Knochen sorgt. Zusätzlich enthält er Folsäure, die besonders für Schwangere wichtig ist, sowie Ballaststoffe, die deine Verdauung glücklich machen. Ganz schön beeindruckend für ein Gemüse, das oft unterschätzt wird.

Deswegen rücken wir den Blumenkohl endlich mal ins Rampenlicht und zaubern daraus eine leckere Beilage, die sich zu vielen Gerichten kombinieren lässt. Für die Zubereitung brauchst du nur eine Handvoll Zutaten und nicht mal eine halbe Stunde Zeit.

Du teilst den Blumenkohl einfach in Stücke und gibst ihn dann in den Mixer. Dort wird er zerkleinert, bis er von der Konsistenz her Reis ähnelt. Also am besten nicht zu viel mixen. Danach wird er mit etwas Knoblauch und Schalotten in der Pfanne erhitzt. Nun kommt der Koriander, Limettenabrieb und -Saft dazu. Zum Schluss musst du nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und fertig ist der Koriander-Limetten-Blumenkohlreis!

Du kannst den Koriander-Limetten-Blumenkohlreis genauso wie normalen Reis verwenden und zum Beispiel zu verschiedenen Currys und Eintöpfen reichen. Genauso macht er sich gut in einer Bowl mit Gemüse, gebratenem Tofu oder Falafel. Oder wickle ihn mit anderen Zutaten deiner Wahl in eine Tortilla ein und mach daraus einen Wrap. Durch seine Frische eignet sich der Blumenkohlreis ebenfalls als Salatgrundlage. Egal, wie du ihn servierst, unser Koriander-Limetten-Blumenkohlreis bringt auf jeden Fall Frische und Leichtigkeit auf den Teller. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Blumenkohl ist supervielseitig. Vielleicht probierst du statt Blumenkohlreis auch mal diese Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse aus. Unsere knusprigen Blumenkohlpuffer mit frischen Kräutern sind ebenso lecker. Oder koch dir mal ein Blumenkohl-Steak mit Pfeffersoße. Auf Leckerschmecker findest du noch weitere leckere Rezepte. Wenn du nicht weißt, was du als Nächstes kochen sollst, kann dir unser Koch-Bot mit Vorschlägen weiterhelfen. Probier’s aus!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal