Kräuterbaguette selber machen: So gelingt der Beilagenklassiker fürs Grillen

Auch an diesem Wochenende wird es wieder frühlingshaft, fast frühsommerlich warm. Die Temperaturen klettern vielerorts über die 20-Grad-Marke und deshalb heißt es vermutlich in einigen Haushalten: Es wird gegrillt. Dabei dürfen Beilagen wie Salate und knuspriges Baguette nicht fehlen. Aber Kräuterbaguette selber machen? Klar, mit diesem Rezept kein Problem!

So kannst du Kräuterbaguette selber machen

Nein, wir kaufen keine fertigen Baguettes und bestücke diese mit Kräuterbutter aus dem Supermarkt. Für unsere selbst gemachten Kräuterbaguettes stellen wir sowohl den Teig als auch die buttrige Füllung her. Und das geht leichter, als du denkst.

Denke bei der Zubereitung daran, rechtzeitig mit dem Teig zu beginnen, denn dieser muss nach dem Kneten etwa zwei Stunden ruhen, um sein Volumen zu verdoppeln. Dabei helfen kleine Tricks: Stelle den Teig zum Beispiel ins warme Badezimmer, auf die Heizung oder in ein warmes Wasserbad. Auch der Ofen ist eine gute Idee, denn hier ist der Teig besonders gut vor Zugluft geschützt.

Derweil kannst du die Kräuterbutter zubereiten, denn auch sie muss noch ein bisschen ruhen und im Kühlschrank ausharren, um wieder kalt und fest zu werden.

Danach teilst du den Teig in zwei gleich große Portionen, die du zu Baguettes formst. Lege die vorgeformten Brotstangen auf ein Blech, schneide sie ein paar Mal in regelmäßigen Abständen ein und backe sie vor. Nach dem ersten Backvorgang kommt endlich auch die Kräuterbutter dazu, die du stückchenweise in die Einschnitte steckst. Nochmal geht’s für ein paar Minuten in den Ofen, bis die Butter geschmolzen und die Oberfläche der selbst gemachten Kräuterbaguettes schön knusprig ist. Und dann darf endlich geknuspert werden!

Um Kräuterbaguettes selber zu machen, kannst du die Kräuterbutter übrigens auch anders zubereiten. Hast du beispielsweise schon mal eine Version mit Tomatenbutter gekostet? Auch sehr lecker!

Wir backen weiter und schieben als Nächstes ein Zupfbrot mit Käse und Knoblauchbutter in den Ofen. Anschließend warten schon ein Pestobrot mit Parmesan und eine Focaccia mit Kräutern auf ihre Zubereitung. Da schmeckt eine Idee besser als die vorherige!