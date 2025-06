Knackiger Krautsalat mit Hähnchen: Gönn dir diesen frischen Sattmacher

Manchmal muss es einfach schnell gehen – aber bitte ohne Geschmacksverlust! Dieser knackige Krautsalat mit Hähnchen ist ruckzuck gemacht, liefert wertvolle Proteine und ist dabei leicht und unglaublich aromatisch. Der frische Rotkohl bringt eine tolle Farbe und Biss, während das Hähnchen für die nötige Sättigung sorgt. Abgerundet mit einem Dressing aus süßer Chili- sowie Sojasoße und Limette wird dieser Salat zu einem echten Liebling!

Schnell fertig: Rezept für Krautsalat mit Hähnchen

Als Erstes kümmern wir uns um das Hähnchen für den Krautsalat. Erhitze dazu in einer Pfanne etwas Öl und brate die Hähnchenbrustfilets von beiden Seiten leicht goldbraun an. Achte darauf, dass das Fleisch gut durchgebraten ist. Zerzupfe die Filets danach mit Hilfe zweier Gabeln in kleine Stücke und stelle sie für später beiseite.

Wasche und putze im Anschluss den Rotkohl, entferne den Strunk und schneide den Kohl in dünne Streifen. Alternativ kannst du dafür auch eine Küchenreibe verwenden. Als Nächstes sind die Frühlingszwiebeln dran: Schneide sie in dünne Ringe. Danach kannst du den Rotkohl, die Frühlingszwiebeln sowie das zerrupfte Hähnchenfleisch in eine große Salatschüssel 🛒 geben.

Nun ist das Dressing an der Reihe: Reibe dafür zunächst die Schale der Limette ab und presse sie aus. Hacke anschließend die gesalzenen Erdnüsse klein. Vermische für das Dressing Soja- und Chilisoße, Olivenöl sowie den Limettensaft und -abrieb. Gieße das fertige Dressing über den Krautsalat und vermenge alles gut miteinander. Jetzt kannst du den Salat auf Tellern anrichten und ihn mit den gehackten Erdnüssen sowie etwas frischem Koriander servieren.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mehr leckere Krautsalat-Rezepte findest du hier: Probier zum Beispiel mal unseren bayerischen Krautsalat mit Speck. Mindestens genauso lecker ist dieses Rezept für Spitzkohl-Coleslaw. Oder bereite dir zum Abendessen mal diesen Red Coleslaw mit frittiertem Tofu zu. Lass es dir schmecken!

Krautsalat mit Hähnchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 5 EL Olivenöl

3 Hähnchenbrustfilets

500 g Rotkohl

3 Frühlingszwiebeln

1 Bio-Limette

50 g Erdnüsse gesalzen

2 EL Sojasauce

3 EL süße Chilisoße

Etwas frischer Koriander zum Garnieren Zubereitung Erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und brate die Hähnchenbrustfilets von beiden Seiten gut durch. Zerrupfe die Filets mit der Gabel in kleine Stücke.

Wasche und putze den Rotkohl, entferne den Strunk und schneide oder hobele den Kohl in dünne Streifen. Schäle und schneide die Frühlingszwiebeln in dünne Ringe. Gib den Rotkohl zusammen mit den Frühlingszwiebeln und dem zerzupften Hähnchen in eine große Schüssel.

Reibe die Schale der Limette und presse ihren Saft aus. Hacke die Erdnüsse klein. Verrühre für das Dressing Limettenabrieb und -saft, Sojasoße, Chilisoße und 4 EL Olivenöl. Gieße das Dressing über den Krautsalat und mische alles gut durch.

Garniere den Salat mit den gehackten Erdnüssen und etwas frischem Koriander.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.