Kombiniere Spätzle mit Sauerkraut und Apfelmus und lass es dir schmecken

Wie passen fruchtige und herzhafte Aromen zusammen? Sehr gut, das beweisen Krautspätzle mit Apfelmus. Die Kombination aus süßem Apfelmus, herbem Sauerkraut und selbst gemachten Spätzle ist einfach unschlagbar lecker. Probier’s aus!

Rezept für Krautspätzle mit Apfelmus: süß trifft herzhaft

Die gute Nachricht: Um Krautspätzle mit Apfelmus zu kochen, gibt es zwei Wege. Weg Nummer ein ist in unserem Rezept beschrieben: Du machst sowohl Spätzle als auch Apfelmus selbst, das Sauerkraut allerdings kommt aus der Konserve. Weg 2: Nutze für Nudel und Mus gekaufte Fertigprodukte aus dem Supermarkt, dann geht’s nämlich extra schnell. Krautspätzle mit Apfelmus sind also sowohl für erfahrene Hobbyköche als auch für Neulinge in der Küche eine leckere Rezeptidee.

Gut zu wissen: Sauerkraut ist rasend gesund! Der fermentierte Kohl entsteht durch Milchsäuregärung und ist dadurch äußerst positiv für die Darmflora. Außerdem enthält das Kraut zahlreiche Ballaststoffe, hält also lange satt. Ebenfalls nicht zu verachten ist sein Gehalt an Vitamin C und B-Vitaminen sowie Folsäure. Möchtest du Kohl einmal selbst fermentieren, folge unserem Rezept für selbst gemachtes Sauerkraut. Obendrein solltest du dir unser Interview mit einer Fermentations-Expertin nicht entgehen lassen!

Wir lieben Krautspätzle mit Apfelmus, weil sie uns Hausmannskost bescheren, ohne zu beschweren. Denn anders als sonst, wenn Sauerkraut zu deftigen Braten serviert wird, bekommt es bei diesem Gericht vergleichsweise leichte Partner zur Seite gestellt.

Probiere als Nächstes doch mal Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck, ein echter schwäbischer Klassiker. Etwas deftiger kommt unsere Sauerkraut-Lasagne mit Hack und Schmand daher. Und hast du schon mal einen Sauerkrautkuchen oder einen gefüllten Sauerkraut-Strudel mit Blätterteig gebacken? Diese und weitere Rezepte mit Sauerkraut solltest du dir nicht entgehen lassen!