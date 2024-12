Kritharaki-Auflauf mit Mozzarella: mach‘ Mittag wie in Griechenland

Kritharaki – was für ein schwieriger Name! Es hilft, das Wort in zwei Teile aufzuteilen: „Krit“ und „Haraki“. Einfacher als das Wort ist das Rezept: Kritharaki-Auflauf mit Mozzarella schmeckt so wunderbar, dass er sicher nicht nur einmal auf dem Teller landet. Wie du die leckere Köstlichkeit aus griechischen Nudeln zubereitest, erfährst du hier.

Kritharaki-Auflauf mit Mozzarella: lecker!

Kritharaki, auch als Orzo bekannt, sieht aus wie Reis, ist aber aus Hartweizengrieß hergestellt. Es handelt sich also um Nudeln. In Griechenland und anderen Ländern des Mittelmeerraums sind sie ein Grundnahrungsmittel und kommen oft in Suppen, Salaten oder als Beilage auf den Tisch. Wie alle Nudeln schmeckt Kritharaki zu fast allem einfach hervorragend. Und die ganze Familie ist glücklich, wenn sie auf dem Speiseplan stehen.

Vor allem, wenn es sich dabei um einen Kritharaki-Auflauf mit Mozzarella und einer herzhaften Tomaten-Hackfleisch-Soße handelt. Koche die Kritharaki zunächst vor, aber nicht zu lange, weil sie im Ofen weitergaren. Währenddessen kümmerst du dich um die herzhafte Soße. Brate Zwiebeln, Knoblauch, Hackfleisch und Gemüse zusammen in der Pfanne an, bevor Tomaten und Gemüsebrühe hinzukommen. Paprika und Zucchini sorgen für Farbtupfer und Biss. Du kannst aber auch anderes Gemüse verwenden – eben was du gerade dahast. Mische die Soße anschließend mit den Kritharaki und fülle alles in eine Auflaufform. Gib den Mozzarella obendrüber. Ob gestreut oder in Scheiben, das ist dir überlassen.

Nach nur 20 Minuten Backzeit kannst den köstlich duftenden Kritharaki-Auflauf mit geschmolzenem Mozzarella aus dem Ofen holen und dich über ihn hermachen. Er lässt sich übrigens auch wunderbar abwandeln. Vegetarier können das Hackfleisch einfach durch Linsen oder Sojagranulat ersetzen. Für einen würzigeren Geschmack kannst du Feta statt Mozzarella verwenden oder zusätzlich Oliven und Kapern in die Soße geben.

Oder du probierst einfach dieses Rezept für einen leckeren Kritharaki-Auflauf mit Feta! Auch ein Kritharaki-Salat schmeckt super. Gegen cremige Parmesan-Orzo-Nudeln hat auch niemand etwas einzuwenden.