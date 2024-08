Nudeln: Wir träumen uns mit einem Kritharaki-Salat nach Griechenland

Der Winter ist derzeit trist und grau. Um trotzdem gute Laune zu bekommen, träumen wir uns in den Süden. Dorthin, wo die Sonne scheint und das Meer rauscht. Oder wir essen und werden einfach glücklich mit leckeren Rezepten aus fernen Ländern. Der griechische Kritharaki-Salat ist so ein Gericht, das uns in sonnige Gefilde entführt.

Kritharaki-Salat – griechischer Nudelsalat mit Tomaten und Oliven

Kritharaki, auch bekannt als griechische Nudeln oder Orzo, sind ein fester Bestandteil der mediterranen Küche. Ihr Name leitet sich vom griechischen Wort für Gerste krithi ab, da die kleinen Nudeln an Gerstenkörner erinnern.

Die kleinen Nudeln sind unglaublich vielseitig und eignen sich perfekt als Basis für diesen leckeren Salat. Wir bereiten ihn in unserem Rezept mit Oliven, Tomaten und Feta zu, aber du kannst die Zutaten ganz nach Belieben anpassen. Du magst keine Tomaten? Dann lass sie ganz einfach weg oder ersetze sie durch Paprika.

Wie bei den meisten Salaten ist das Dressing das Wichtigste. Wir verwenden für den Kritharaki-Salat Knoblauch, Olivenöl und Zitronensaft. Das gibt dem Salat eine tolle Note und bringt die Aromen der frischen Zutaten erst so richtig hervor.

Dank der Nudeln ist der Kritharaki-Salat nicht nur eine leckere Beilage, sondern auch perfekt als leichtes Mittag- oder Abendessen. Zudem ist er im Handumdrehen zubereitet und lässt sich auch wunderbar als Mahlzeit fürs Büro vorbereiten.

Mit jedem Bissen träumen wir uns an einen warmen Strand in Griechenland! Komm mit auf die Reise und bereite dir deine eigene Portion Kritharaki-Salat zu!

