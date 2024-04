Butterkuchen aus den USA: St. Louis Gooey Butter Cake

Der St. Louis Gooey Butter Cake trägt den Namen seiner Geburtsstadt und macht auch ansonsten seinem Namen alle Ehre. „Gooey“ heißt so viel wie klebrig, und das hat der Kuchen vor allem seiner großen Menge Butter zu verdanken, die ihn so unglaublich saftig macht. Es existieren viele Varianten, aber wir orientieren uns am beliebten Originalrezept, das in der New York Times veröffentlicht wurde.

St. Louis Gooey Butter Cake: ein “glücklicher Unfall”

Der klebrige, saftige, buttrige Kuchen aus der Stadt am Mississippi war ein sofortiger Hit, als er 1930 aufgrund eines glücklichen Zufalls entstand. Damals verwechselte ein Neuling in einer deutschen Bäckerei die Mengenangaben für Butter und Mehl, als er einen Kaffeekuchen backen wollte. So mischte er deutlich mehr Butter als üblich in den Teig.

Als dem Chef der Fehler auffiel, wollte er den Kuchen nicht entsorgen und damit all die Zutaten verschwenden. Eine Lebensmittelverschwendung konnte man sich zur Zeit der Weltwirtschaftskrise nicht leisten. Er verkaufte ihn also trotzdem – und der St. Louis Gooey Butter Cake war geboren. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Wohl auch, weil es eigentlich nie so etwas wie zu viel Butter gibt, wenn wir mal ehrlich sind.

Mit Butter darfst du bei diesem Rezept wirklich nicht zimperlich umgehen. Im Grunde genommen backst du den Kuchen deiner Kindheitsträume. Er erinnert an Zeiten, in denen wir bei Mama oder Oma in der Küche standen und die Reste aus der Teigschüssel naschen durften. Damals habe ich mich immer gefragt, warum der Teig gebacken wird. Schließlich ist er in seiner Rohform meistens viel leckerer. Durch das Backen verlor er doch seine saftige, klebrige Konsistenz. Nicht so beim St. Louis Gooey Butter Cake!

Der bleibt trotz Backen schön saftig und katapultiert dich mit jedem Bissen in jene schönen Kindheitstage, als es noch reichlich Kuchenteig zu vernaschen und danach keinen Abwasch zu erledigen gab. Ein weiterer Klassiker, der uns nostalgisch stimmt, ist der Hefekuchen vom Blech. Bretonischer Butterkuchen hat ebenfalls eine lange Tradition. Wenn du Lust auf einen weiteren Klassiker hast, schau doch bei unserem Rezept für die Donauwelle vorbei.