Die Kürbis-Saison beginnt und mit ihr halten all die leckeren Kürbis-Rezepte Einzug in die Küche. So auch unser Rezept für fluffige Kürbis-Brötchen mit Sesam. Sie sind eine köstliche Alternative zu herkömmlichen Brot und bringen Abwechslung auf den Frühstückstisch.

Noch leicht warme, luftige Brötchen, die nach Kürbis schmecken, und dazu knackige Sesamkörner? Wenn das für dich nach einem leckeren Frühstück klingt, bist du hier genau richtig.

Herbstliches Backvergnügen

Wir backen heute Kürbis-Brötchen aus Butternusskürbis und Mehl, die nicht nur gut aussehen, sondern auch fantastisch schmecken. Ihre Zubereitung ist dabei denkbar einfach und geht ganz ohne Ofen.

Der Kürbis wird zu Beginn im Topf gedämpft, um ihn butterweich zu bekommen. Dann wird er mit einer Gabel zerstampft und mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig verknetet. Nach der Gehzeit wird der Teig zu kleinen Brötchen geformt und diese in der Pfanne von beiden Seiten leicht angebraten.

Das orangefarbene Gebäck kannst du mit Brotaufstrichen deiner Wahl verzehren, denn die hübschen Kürbis-Brötchen schmecken in süßer wie in herzhafter Variante gleichermaßen lecker. Uns schmecken die Kürbis-Brötchen noch lauwarm und mit etwas Butter bestrichen am besten.

Diesen dezent nach Kürbis duftenden Brötchen ist auf den ersten Blick anzusehen, wie fluffig sie sind. Probiere das Rezept gleich heute noch aus und überzeuge dich selbst davon!

Das brauchst du für die Kürbis-Brötchen:

1 Butternusskürbis (ca. 260 g)

1 Ei

2 EL Zucker

1 TL Salz

4 g Hefe

400 g Mehl

30 ml Pflanzenöl

Sesamkörner

So gehen die Kürbis-Brötchen:

1. Schäle den Kürbis und schneide ihn in dünne Scheiben.

Credit: Media Partisans

2. Bringe etwas Wasser in einem Topf zum Kochen. Setze ein Sieb in den Topf und dämpfe darin für 15 Minuten die Kürbisscheiben unter einem Deckel.

Credit: Media Partisans

3. Gib den nun weichen Kürbis in eine Schale und zerstampfe ihn mit einer Gabel.

Credit: Media Partisans

4. Stampfe nun auch das Ei, den Zucker, das Salz und die Hefe hinein. Vermenge die Zutaten so lange miteinander, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Gib dann das Mehl sowie das Öl hinzu und verknete das Ganze zu einem glatten Teig.

Credit: Media Partisans

5. Lass den Teig abgedeckt so lange gehen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat.

Credit: Media Partisans

6. Knete den Teig auf einer bemehlten Fläche gut durch und forme ihn dann zu einer Rolle.

Credit: Media Partisans

7. Schneide die Rolle in gleich große Stücke und forme jedes Stück zu einer Kugel. Lass die Kugeln dann unter einem Stück Klarsichtfolie für 30 Minuten gehen.

Credit: Media Partisans

8. Tunke einen dicken Holzstab in Wasser und drücke damit eine kleine Kuhle in jeden Teig.

Credit: Media Partisans

9. Tunke den noch feuchten Holzstab dann in Sesamkörner und drücke ihn dann erneut in die Teigstückchen, damit die Sesamkörner in der Kuhle haften bleiben. Heize abschließend eine Pfanne vor und brate die Kürbis-Brötchen von beiden Seiten an; öffne den Deckel der Pfanne aber nur zum Wenden der Brötchen, damit sie beim Anbraten nicht austrocknen.

Credit: Media Partisans

Brot und Brötchen selbst zu backen, bringt nostalgisches Flair in die Küche und macht auch noch höllisch viel Spaß. Wenn du mehr Lust auf solche Rezepte hast, sieh dir an, wie man die besonderen Brote aus dem Bonusvideo macht.

