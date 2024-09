Knusprige Kürbis-Bruschetta mit Blauschimmelkäse und Knoblauch

Öfter mal etwas Neues ausprobieren, dieser Devise folgen wir bei Leckerschmecker gern. So möchten wir uns jetzt zur Kürbissaison nicht nur den Klassikern widmen, sondern auch immer wieder neue Rezepte ausprobieren. Deshalb stellen wir dir heute diese Kürbis-Bruschetta mit Blauschimmelkäse vor. Der aromatische Käse harmoniert hervorragend mit dem nussigen Saisongemüse.

Kürbis-Bruschetta mit Blauschimmelkäse: schon probiert?

Ob als Vorspeise, Frühstück, Abendbrot oder kleiner Snack zwischendurch: Wir wollen deine Lust auf Kürbis-Bruschetta mit Blauschimmelkäse wecken. Fans aromatischer, würziger Käsesorten sollten sich diese Idee nicht entgehen lassen. Und dass Kürbis nicht nur als Suppe gut schmeckt, beweisen die kleinen belegten Brote auch. Also, worauf wartest du?

Du brauchst zunächst einen kleinen halben Hokkaido, den du klein schneidest. Das Tolle an diesem Kürbis: Du musst ihn nicht schälen, denn die Schale kann man mitessen. Wenn man den Kürbis gart, wird sie schön weich. Brate das Kürbisfleisch zusammen mit gehackter Zwiebel in einer Pfanne an und würze mit Salz und Pfeffer.

Die Brotscheiben röstest du. Das gelingt entweder im Ofen, in einer Pfanne oder im Toaster. Anschließend bestreichst du eine Seite mit ein wenig Olivenöl und reibst sie mit einer halbierten Knoblauchzehe ein. Darauf verteilst du den gebratenen Kürbis, den du zuvor noch mit gerösteten Kürbiskernen vermengt hast. Streue anschließend nur noch den Käse darüber, und schon sind die Kürbis-Bruschetta mit Blauschimmelkäse bereit zum Verzehr. Serviere sie am besten sofort, sonst wird das Brot weich und ist nicht mehr so schön knusprig.

Wir haben noch jede Menge andere Ideen, die du mit Kürbis zaubern kannst. Hast du schon unsere Strozzapreti mit Kürbis und Parmesan probiert? Sehr lecker schmeckt auch unser Ofen-Feta mit Kürbis. Morgens lässt du dir am besten ab sofort fluffige Kürbisbrötchen schmecken. Wir wünschen einen guten Appetit!