Strozzapreti mit Kürbis und Parmesan: herbstliche Nudel-Leckerei

Strozzapreti sind längliche, kurze, gedrehte Nudeln, die vor allem in Norditalien gern zu besonderen Anlässen serviert werden. Ihre verdrehte Oberfläche macht sie perfekt für dickere Soßen, da diese in den Zwischenräumen hängenbleibt und für jede Menge Geschmack sorgt. Ideal also für unser Vorhaben! Denn wir bereiten heute Strozzapreti mit Kürbis zu.

Strozzapreti mit Kürbis: himmlisch lecker

Für den Namen dieser leckeren Pasta gibt es eine interessante Erklärung. Wörtlich übersetzt bedeutet Strozzapreti „Priesterwürger“. Warum diese makabre Bezeichnung? Der Legende nach war dieses Nudelgericht so lecker, dass sich Priester, die sich über einen Teller Strozzapreti hermachten, dabei verschluckten. Andere Geschichten behaupten, dass die Frauen der italienischen Bauern einst so zornig über die Besteuerung durch die Kirche waren, dass sie sich wünschten, die Priester würden an diesen Nudeln ersticken. Egal, welche Legende du bevorzugst, eins ist sicher wie das Amen in der Kirche: Unsere Strozzapreti mit Kürbis schmeckt himmlisch.

Für deine Strozzapreti mit Kübis führt dich dein Weg zunächst in den (Online-)Feinkostladen. Die Nudeln kochst du dann in etwa zehn Minuten in gut gesalzenem Wasser al dente. Schneide währenddessen den Kürbis in kleine Würfel. Je kleiner die Stücke, desto schneller sind sie durchgegart. In einer Pfanne schwitzt du Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl an. Sobald sie glasig sind, kommt der Kürbis dazu. Das Braten verleiht dem Kürbis eine leicht karamellisierte Note, die das ganze Gericht besonders lecker macht. Ein Schuss Gemüsebrühe sorgt dann dafür, dass der Kürbis gekocht wird und gleichzeitig eine aromatische Basis für die Soße entsteht.

Nachdem der Kürbis schön weich geworden ist, gibst du die Sahne hinzu. Lass alles ein wenig köcheln und würze mit Salz und Pfeffer. Sobald die Nudeln fertig sind, kommen sie direkt in die Pfanne zur Soße. Nun kommt nach großzügigem Augenmaß Parmesan hinzu. Rühre um und fertig sind deine Strozzapreti mit Kürbis!

Auch Pizzoccheri solltest du probieren, wenn du auf den Geschmack besonderer Pastasorten gekommen bist. Die bestehen nämlich aus Buchweizenmehl und werden klassischerweise mit Wirsing und Kartoffeln serviert. Wunderbar herbstlich! Ein besser bekannter Klassiker ist die leckere Spaghetti Carbonara. Diese Pasta mit Kürbis und Feta schmecken ebenfalls wunderbar!