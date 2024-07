Pizzoccheri mit Kartoffeln und Wirsing: Nudeln aus Norditalien

Östlich des weltberühmten Comer Sees befindets sich die Region Valtellina. Die malerische Gegend im Norden Italiens ist vom spektakulären Alpenpanorama, sattgrünen Wäldern und glasklaren Bächen geprägt. Die Bauern von Valtellina bauen schon seit Jahrhunderten ein ganz bestimmtes Pseudogetreide an: den Buchweizen. Aus diesem ist ein Gericht entstanden, das bis heute untrennbar mit dieser Region verbunden ist: Pizzoccheri, Buchweizennudeln, die mit Wirsing und Kartoffeln serviert werden.

Pizzoccheri: ein rustikales Bauerngericht voller Geschmack

Pizzoccheri haben nichts mit Pizza zu tun, zumindest nicht auf den ersten Blick. Auf dem zweiten handelt es sich bei den Nudeln wie bei der Pizza um ein rustikales Gericht, das aus der Küche einfacher Leute stammt. Wie so oft scheint die einfache Küche die erfolgreichste zu sein. Sie bringt die Aromen der Zutaten zur Geltung, die gleich vor der Haustür wachsen. Pizzoccheri werden traditionell mit Wirsing, Kartoffeln und gehobeltem Käse serviert, der in der Region hergestellt wird.

Nudeln und Kartoffeln sind ohnehin eine wunderbare Kombination, der zu wenig Beachtung geschenkt wird. Überzeuge dich mit unserem Rezept selbst davon. Die rustikalen Pizzoccheri schmecken nussig-mild und machen satt. Abgesehen von den großen gesundheitlichen Vorzügen ist dieses Nudelgericht vor allem eins: lecker! Und das zu jeder Jahreszeit, denn der Wirsing ist das ganze Jahr über erhältlich, auch wenn er als klassisches Wintergemüse gilt.

Du kannst die Pizzoccheri entweder fertig kaufen oder selbst herstellen. Dazu mischt du Buchweizenmehl mit etwas Weizenmehl und Wasser. Rolle den Teig aus und schneide ihn in Streifen. Diese musst du nur noch fünf Minuten in Salzwasser kochen. Der Einfachheit halber entscheiden wir uns für gekaufte Pizzoccheri. Ansonsten aber orientiert sich dieses Rezept am Originalrezept der „Academia del Pizzocchero“. Richtig gelesen, es gibt in Teglio sogar eine Akademie, die sich dem Schutz der Pizzoccheri als Kulturgut annimmt.

Von italienischen Klassikern werden wir niemals, niemals genug bekommen. Und du sicher auch nicht, deshalb solltest du unser Blitzrezept für Pasta al limone probieren! Auch Spaghetti Carbonara schmecken einfach immer. Lust auf Hähnchen? Chicken Cacciatore ist das wohl italienischste Hähnchenrezept, das in den USA besonders beliebt ist.