Herbstgenuss im Mini-Format: So backst du Kürbis-Cupcakes

Wo auch immer momentan dein Blick hinfällt, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Kürbis erspähst, ist sehr hoch. Das ist naheliegend, denn es ist Herbst. Die Zeit der bunten Blätter, der goldenen Sonnenstunden, Kürbissaison. Zeit, aus dem orangen Gemüse alles zuzubereiten, wonach uns der Sinn steht. Heute sind das Kürbis-Cupcakes. Die stecken nicht nur voller Kürbis, sondern sehen auch aus wie Miniaturformate davon.

Kürbis-Cupcakes: einfaches Rezept

Kürbis-Cupcakes sind saftig und lecker. Die Saftigkeit haben sie dem Hauptdarsteller dieser kleinen Kunstwerke zu verdanken: Kürbispüree. Dieses kannst du mittlerweile auch in Deutschland in Supermärkten und in der Drogerie kaufen. Da es aber ebenso einfach selbst zuzubereiten ist, machen wir das auch: Schneide dafür einen Hokkaidokürbis in Würfel und koche diese weich. Gieße das Wasser ab und streiche die Würfel durch ein Sieb oder zerstampfe sie mit einem Kartoffelstampfer. Fertig ist dein Kürbispüree ohne Zusatzstoffe.

Gut zu wissen: Sind Kürbisschalen eigentlich giftig? Die Antwort findest du in unserem Leckerwissen. Dort verraten wir dir außerdem, wie du die sechs gängigsten Kürbissorten am besten zubereiten kannst.

Neben Kürbispüree besteht der Teig für die Kürbis-Cupcakes aus Mehl, Eiern, Butter, Zucker und Gewürzen – ganz einfach. Bei den Gewürzen gehen wir, wie sollte es anders sein, in die Pumpkin-Spice-Richtung. Diese Gewürzmischung ist das absolute Must-have im Herbst und vielseitig einsetzbar.

Der Geschmack unserer Kürbis-Cupcakes spricht eigentlich für sich. Aber das Auge isst bekanntlich mit, und daher haben wir uns für etwas ganz besonderes entschieden: Wir verzieren die Cupcakes mit zweierlei Buttercreme, sodass sie aussehen wie Mini-Kürbisse. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Spritzbeutel mit Riffel-Aufsatz. Besitzt du keinen, tut es auch ein Ziplock-Beutel, von dem du die Ecke abschneidest. Die Kürbisse werden dann eher rund, aber das macht nichts. Hübsch und köstlich sind sie allemal.

Nasche dich mit weiteren, leckeren Rezepten durch die Kürbissaison. Kürbis-Mousse ist ein besonders cremiges Dessert. Zum Frühstück schmecken süße Kürbis-Scones. Und aus nur drei Zutaten kannst du einen Kürbis-Schokokuchen zubereiten. Mmh!