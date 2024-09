Diese cremige Kürbis-Mousse ist das perfekte Dessert im Herbst

Nachtisch-Fans aufgepasst: Wir präsentieren heute das ultimative Herbst-Dessert: eine luftige, cremige, lockere und einfach leckere Kürbis-Mousse. Wenn du Lust hast auf den Saisonklassiker und neugierig bist, wie dieser wohl süß schmeckt, dann folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung!

So köstlich schmeckt Kürbis-Mousse

Die meisten genießen Kürbisse im Herbst und Winter vermutlich herzhaft. Klar, es gibt ja auch jede Menge Ideen und Rezepte für leckere Gerichte. Ob Suppe, Auflauf oder Nudeln: Kürbis macht einfach echt was her. Wir empfehlen dennoch, den Saisonliebling auch mal süß zuzubereiten. In den Vereinigten Staaten isst man zu Thanksgiving beispielsweise gern einen Pumpkin Pie, also einen Kürbiskuchen. Wir haben uns heute allerdings für eine fluffige Kürbis-Mousse entschieden.

Die wird mit Kürbispüree zubereitet. Dazu kommen allerhand Gewürze: Wir brauchen geriebene Muskatnuss, gemahlenen Ingwer, Zimt und Piment. Eine ungewöhnliche Zutat, die die Mousse allerdings auch für Veganer attraktiv macht, ist Seidentofu. Er verleiht dem Nachtisch seine unverwechselbar luftig-lockere Konsistenz.

Übrigens: Das Kürbispüree kannst du kaufen oder selbst machen. Entscheidest du dich für Letzteres, musst du lediglich einen Hokkaido waschen, entkernen, klein schneiden und im Ofen oder in einem Topf Wasser weich kochen. Anschließend kannst du das Fruchtfleisch zerstampfen oder pürieren.

Das Kürbismus wird mit dem Seidentofu und den Gewürzen püriert, bis eine lockere Creme entsteht. Diese füllst du in hübsche Gläser und stellst sie mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Vor dem Servieren wird die Kürbis-Mousse noch mit geschlagener, gesüßter Sahne verschönert. Dann nur noch etwas Zimt, ein paar gehackte Nüsse oder Kerne darüber streuen, und fertig ist das leckere Dessert!

