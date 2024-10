Kürbis-Dumplings: So lecker ist der Herbst

Gib Mehl, Kürbispüree, Ei, warmes Wasser und Salz in eine Schüssel. Knete alles zu einem glatten, elastischen Teig. Falls der Teig zu klebrig ist, gib etwas mehr Mehl hinzu. Decke den Teig ab und lass ihn für etwa 30 Minuten ruhen.

Schneide Zwiebel und Knoblauch fein. Erhitze das Pflanzenöl in einer Pfanne und dünste beides zusammen mit dem geriebenen Ingwer an, bis die Zwiebeln glasig sind.

Gib die Kürbiswürfel in die Pfanne und brate sie für etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze an, bis sie weich werden. Würze die Mischung mit Sojasauce, Salz und Pfeffer. Lass die Füllung etwas abkühlen und zerdrücke den Kürbis leicht mit einer Gabel.

Gib jeweils einen Teelöffel der Kürbisfüllung in die Mitte der Teigkreise. Klappe die Kreise zusammen und drücke die Ränder gut fest. Du kannst die Ränder wellenförmig eindrücken, damit die Dumplings nicht aufgehen.

