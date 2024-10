Kürbis-Sangria: Lieblingscocktail für den Herbst

Eine Sangria schmeckt nicht nur mit süßen Sommerfrüchten. Auch mit herbstlichen Aromen ist sie ein Genuss. Es ist Kürbiszeit und was bietet sich da besser an, als den weinhaltigen Cocktail mal mit Kürbis zuzubereiten? Mit Apfel, Zimt und Nelken wird daraus eine runde Sache. Los geht’s, wir bereiten eine Kürbis-Sangria zu!

Kürbis-Sangria: bringt Stimmung in den Herbst

Nicht nur im Sommer lieben wir es, mit leckeren Cocktails anzustoßen und besondere Anlässe zu genießen. Im Herbst erhalten Aromen wie Zimt, Apfel und Kürbis Einzug in unser Glas. Ja, du hast richtig gelesen, der Kürbis ist der Allrounder in der Küche und schmeckt nicht nur in Suppen, Aufläufen oder Kuchen. Unserer Sangria verleiht er ebenfalls ein herbstliches Aroma und eine leuchtende Farbe, die an den berühmten „Indian Summer“ erinnert.

Ob für eine herbstliche Feier, eine Halloween-Party oder einfach nur so, eine Kürbis-Sangria ist im Herbst der perfekte Drink zum Anstoßen. Zubereitet wird sie mit Kürbispüree und Kürbiswürfeln, was ihr nicht nur ihre charakteristische Farbe verleiht, sondern auch für ein süß-nussiges Aroma sorgt. Für Frische sorgen zusätzlich Orangen- und Apfelsaft, während Zimt und Anis warme Noten mitbringen.

Das Kürbispüree bekommst du bereits fix und fertig in Drogerien oder Supermärkten. Du kannst es aber auch selbst zubereiten. Schneide dafür Hokkaido in Würfel und koche sie in Wasser gar. Gieße das Wasser anschließend ab und püriere den Kürbis gut durch, bis er eine glatte und klümpchenfreie Konsistenz hat. Bevor du ihn für deine Sangria verwenden kannst, muss das Püree vollständig auskühlen.

Vermische das Püree dann mit Apfelsaft, Orangensaft und dem Weißwein in einer Karaffe oder Kanne. Die Äpfel schneidest du in dünne Scheiben, den Kürbis in Würfel. Beide kommen zusammen mit den Zimtstangen, dem Anis und dem braunen Zucker ebenfalls in die Karaffe zu den Flüssigkeiten. Verrühre alles gut miteinander, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Nun muss die Sangria für zwei Stunden im Kühlschrank gut durchziehen.

Zum Servieren entfernst du den Zimt und den Anis, füllst das Mineralwasser in die Karaffe und servierst die herbstliche Kürbis-Sangria mit Eiswürfeln.

