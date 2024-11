Kürbis-Energy-Balls: Energie-Kick für zwischendurch

Energy-Balls sind kleine, kompakte Kugeln, die dich mit schneller Energie versorgen sollen, wenn sich der kleine Hunger zwischendurch meldet. Immer öfter bekommt man die Bällchen auch im Supermarkt zu kaufen. Du kannst die Energy-Balls aber auch zu Hause einfach selber machen. Das ist nicht nur richtig einfach, du kannst auch selbst bestimmen, was reinkommt und wie süß sie werden sollen. Passend zum Herbst bereiten wir heute mal Kürbis-Energy-Balls zu.

In nur 20 Minuten fertig: Kürbis-Energy-Balls

Du suchst nach einer gesunden Nascherei, mit der du ohne schlechtes Gewissen, deinen Appetit auf etwas Süßes stillen kannst? Dann kommen unsere Kürbis-Energy-Balls genau richtig. Die Kugeln werden ohne Zucker und nur mit der natürlichen Süße von Datteln, etwas Kürbispüree, Zimt, Haferflocken, einer Prise Salz und Kokosraspeln zubereitet. Neben den genannten Zutaten benötigst du einen leistungsstarken Mixer, denn alle Zutaten werden gründlich püriert, bevor sie zu den typischen Kugeln gerollt werden.

Für die Energy-Balls verwendest du am besten bereits entsteinte Datteln. Lege sie für ein paar Minuten in warmes Wasser ein, damit sie weicher werden. Danach schneidest du sie in kleine Stücke und gibst diese zusammen mit den restlichen Zutaten in den Mixer. Mixe alles gründlich durch, bis du eine gleichmäßige, klebrige Masse erhältst. Ist sie noch zu zäh, dann füge etwas Kokosöl hinzu. Danach formst du die Masse mit den Händen zu kleinen Kugeln und wälzt sie anschließend noch in Kokosflocken. Lege sie für 15 Minuten zum Festwerden in den Kühlschrank. Danach kannst du sie genießen. Die selbstgemachten Energy-Balls sind etwa eine Woche lang haltbar, wenn du sie kühl aufbewahrst.

Energy-Balls kannst du auch aus vielen anderen Zutaten herstellen. Bist du auf den Geschmack der kleinen Energiespender gekommen, dann probiere als Nächstes mal diese Mandel-Zimtkugeln oder diese Apfel-Energy-Balls. Die Cranberry-Energy-Balls schmecken fruchtig und passen geschmacklich ebenfalls perfekt zum Herbst.